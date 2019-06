In vier Seen in Rheinland-Pfalz herrscht Blaualgen-Alarm. Diese sollte man auf jeden Fall meiden, denn der Kontakt mit den Bakterien kann krankmachen.

Temperaturen von mehr als 30 Grad, Sonnenschein pur - das ist eben nicht nur das perfekte Badewetter, sondern das sind auch perfekte Bedingungen für Blaualgen. Allerdings handle es sich dabei eigentlich nicht um Algen, erklärt SWR1 Umweltredakteur Martin Thiel. Vielmehr seien die Blaualgen Bakterien, genauer gesagt sogenannte Cyanobakterien. Blaualgenblüte explodiert bei Wärme Bei sehr warmen Temperaturen können sich die Bakterien plötzlich und massenhaft vermehren. Dieses Phänomen wird als Blaualgenblüte bezeichnet. Besonders gute Lebensbedingungen finden sie in nährstoffreichen, langsam fließenden, stehenden oder zurückgestauten Gewässern. Tausende harmlos, wenige giftig Die meisten der mehr als tausend verschiedenen Arten von Cyanobakterien sind allerdings harmlos und müffeln nur etwas, wenn sie absterben. "Einige wenige produzieren jedoch Gifte", erklärt der Umweltredakteur. Hautreaktionen, Übelkeit, Fieber Kommen die giftigen Blaualgen mit der Haut und den Schleimhäuten in Kontakt, dann kann es bei empfindlichen Personen zu Reizungen, Bindehautentzündungen oder Ohrenschmerzen kommen. Beim Verschlucken des Wassers drohen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber, aber auch Atemwegserkrankungen. Das Risiko verstärkt sich, wenn der Körper an mehreren Tagen hintereinander in Kontakt mit dem Gift kommt. "Aber meistens treten die Krankheitserscheinungen nur vorübergehend auf", sagt Thiel. Ausnahmen bestätigen dabei wohl die Regel. Diese Erfahrung musste eine Frau machen, die 2018 einen unbeschwerten Boots- und Badetag auf der Mosel genossen hat. Der Fluss war von den giftigen Bakterien besiedelt. Die Betroffene war danach über Monate schwer krank war. Krankenhausaufenthalte, Operationen, Hauttransplantation - die Bakterien hatten die Ohren befallen. Acht Monate lang war die Patientin krankgeschrieben. Wie erkennt man die Blaualgen? In der Blütephase wird das Wasser immer trüber. Umweltredakteur Thiel beschreibt diese Phase mit einem Teppich mit olivgrünen bis blaugrünen Schlieren auf der Wasseroberfläche. Außerdem entstehe ein leicht muffiger Geruch. Die grüne Verfärbung eines Gewässers spricht für eine Blaualgenbelastung. dpa Bildfunk Ralf Hirschberger Weil die Bedingungen zum Baden dann eher eklig sind, meiden die Schwimmer meist von sich aus das bakterienbelastete Wasser. Daher kommt es relativ selten zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wegen der Blaualgen. Blaualgen - auch für Hunde nicht ungefährlich Vorsicht ist übrigens auch für Tierbesitzer angesagt. Hunde, die das vergiftete Wasser trinken, können leiden oder sogar sterben. Wer trotz Warnungen Baden geht, sollte sich anschließend gut abduschen und die Badebekleidung wechseln, da sich Algenbestandteile im Stoff verfangen können.