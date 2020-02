per Mail teilen

Egal ob beim Bäcker für die Brötchen oder im Gemüsegeschäft für den Salat - für alles muss ein Bon ausgedruckt werden. Die Kunden sind genervt, die Einzelhändler tragen die Kosten.

Dabei ginge es ja auch ohne Papier, nämlich digital. Wie das genau funktioniert, haben wir bei Ralph Brügelmann vom Handelsverband Deutschland erfragt.

Birgit Steinbusch: Wie funktioniert der Digitale Kassenbon?

Ralph Brügelmann: Der Kunde bekommt keinen Zettel mehr in die Hand gedrückt, sondern kann sich den Bon digital abrufen. Dazu wird ihm ein digitaler Code auf einem Monitor angezeigt, den er mit seinem Smartphone ablesen kann. Darüber wird ihm dann ein Link bereitgestellt, über den er den Kassenbon herunterladen kann.

Birgit Steinbusch: Brauche ich für mein Smartphone eine entsprechende App, um den Betrag lesen zu können?

Ralph Brügelmann: Nein, das ist so nicht gedacht. Jedes Smartphone hat mittlerweile eine Scanfunktion eingebaut. Wenn sie den Code kennen, wird ihnen ein Link zur Verfügung gestellt, über den sie den Bon – genauso wie jede Website oder Email - öffnen können. Wie das Verfahren genau passiert, wissen wir noch nicht. Aber es ist nicht gedacht, dass der Kunde zwingend eine App braucht – die braucht der Händler.

Birgit Steinbusch: Diesen Bon könnte ich dann zuhause, falls ich ihn brauche, ausdrucken?

Ralph Brügelmann: Genau so wäre es gedacht.

Birgit Steinbusch: Was ist, wenn ich kein Smartphone habe?

Ralph Brügelmann: Dann kriegen Sie das Papier. Sie haben das Anrecht, immer einen Bon zu erhalten, wenn Sie das möchten. Und der Händler muss dem auch nachkommen. Dann kann er sich nur aussuchen, mache ich das elektronisch oder eben klassisch in Papierform. Wenn Sie zustimmen - das steht noch nicht fest, ob Sie aktiv zustimmen müssen - kriegen Sie grundsätzlich erst mal elektronisch den Bon. Nur wenn Sie sagen, ich möchte aber Papier, dann gibt es auch einen Druck.

Birgit Steinbusch: Die Anschaffungskosten für so ein Gerät liegen um die 1.500 Euro. Warum benutzt nicht jeder Händler diesen digitalen Bon?

Ralph Brügelmann: Wenn ein Händler nicht so viel Umsatz hat oder sich mit relativ vielen kleinen Umsätzen über Wasser halten muss, für den sind dann 1.500 Euro schon viel Geld. Eine durchschnittliche Kasse kostet zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Diese Kasse muss jetzt für mindestens den gleichen Betrag nachgerüstet werden. Die technische Sicherheitseinrichtung ist Pflicht. Und wenn wir dann die Möglichkeit zur elektronischen Bon-Ausgabe draufsatteln, dann ist der Einzelhändler bzw. Mittelständler schnell bei 3.000 bis 4.000 Euro. Bei kleinen Einzelhändlern ohne große EDV-Systematik ist möglicherweise auch der Betrieb einer App notwendig. Hier hören wir teilweise, dass diese Apps doch teurer sind als das, was wir aus dem Consumerbereich (zum Beispiel für eine Messenger-App) her kennen.

Birgit Steinbusch: Die Bon-Pflicht soll ja vor allem dem Finanzamt helfen und Steuerbetrug verhindern. Sind die elektronischen Kassen nicht sicher?

Ralph Brügelmann: Aus unserer Sicht sind die elektronischen Kassen sicher. Und das ist das Entscheidende, weshalb wir uns gegen die Bon-Pflicht aussprechen. In der Öffentlichkeit wird oftmals gesagt: Alles, was gebongt ist, ist sicher und gespeichert. Das ist richtig, aber verwirrend. Denn es ist auch gespeichert, wenn es keinen Bon gibt. Es gibt zum Beispiel auch Fälle, wo der Kunde merkt, dass er kein Geld dabei hat und alles zurückgelegt werden muss. Es wird sofort storniert und auch Buchung und Stornierung werden komplett gespeichert. Da ist der Bon nicht nötig.