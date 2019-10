Thomas Middelhoff galt lange Zeit als "Wunderkind" der Wirtschaft: als Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, später von Arcandor, machte er von sich Reden und strich riesige Prämien ein. Doch dann kam der Absturz: Verurteilung wegen Untreue und Steuerhinterziehung, Privatinsolvenz, Gefängnis. Heute versucht Thomas Middelhoff, junge Manager zu warnen, damit sie nicht so werden wie er.

Thomas Middelhoff präsentiert bei einer Pressekonferenz sein Buch mit dem Titel "Schuldig. Vom Scheitern und Wiederauferstehen".

"Schuldig"

… heißt das Buch von Thomas Middelhoff, in dem er sich schonungslos selbst anklagt: Gier, Neid, Maßlosigkeit, Stolz und Hochmut – all diese Eigenschaften hätten dazu geführt, dass er gescheitert ist: Immer musste es die erste Reihe im Flugzeug sein, der beste Tisch im Restaurant, das größte Hotelzimmer. Er hatte keinerlei Problem, in Davos vor der Kanzlerin an der Spitze der deutschen Delegation zu gehen, weil er dachte: Dieser Platz steht mir zu.

Die Wandlung

Heute sagt Thomas Middelhoff Sätze wie "Ich bin Gott dankbar, dass er mich ins Gefängnis geführt hat – weil ich so die Möglichkeit für einen Neuanfang bekam". Vor allem als Freigänger in der Behindertenwerkstatt Bethel in Bielefeld habe er viel gelernt: in erster Linie, dass das Glück nicht von Geld abhängt.

Neuanfang

Und so ist Thomas Middelhoff jemand, der auf den ersten Blick alles verloren hat: Seine Ehe ist geschieden, seine Villen und Luxusjacht sind verkauft, seine Privatinsolvenz läuft bis 2020, er ist an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung erkrankt. Dennoch sagt er: "Ich bin heute ein glücklicher und zufriedener Mensch". Was er ohne Prozess und Gefängnis geworden wäre? "Wahrscheinlich ein gelangweilter Multi-Aufsichtsrat", der sich auf "gesellschaftliche Events schleppen und schlecht über die anderen reden würde, die nicht da sind, wie das in diesen Kreisen üblich ist."