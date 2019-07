Ein "hausgemachtes" Eis aus der Eisdiele oder ein "frisch gebackenes" Sonntagsbrötchen vom Bäcker – das erweckt die Vorstellung von frischen Zutaten und traditionellem Handwerk.

Diese Begriffe versprechen allerdings nichts dergleichen, denn sie sind gesetzlich nicht geschützt. Sie sagen lediglich aus, dass das Produkt vor Ort fertiggestellt wurde und geben keinen Hinweis auf die verwendeten Zutaten.

Dauer 2:25 min Ist "hausgemacht" oder "frisch gebacken" schon Verbrauchertäuschung? Aus frischen Zutaten, ohne Zusatzstoffe und von Hand zubereitet – das erwarten Verbraucher von „hausgemachten“ Produkten. Hinter dem Versprechen steckt allerdings oft etwas ganz anderes.

Um ein Eis als "hausgemacht" zu bezeichnen, reicht es etwa schon aus, wenn es in der Küche aus Fertigpulver zusammengerührt wird. Bieten kleine Eisdielen sehr viele Eissorten an, ist das laut Experten ein Indiz, dass genau das der Fall ist. Laut dem Onlineangebot der Verbraucherzentralen lebensmittelklarheit.de können sich auch Zusatzstoffe, etwa in Gewürzmischungen oder Fruchtzubereitungen, in "hausgemachten" Produkten verbergen.

Es darf allerdings keine Verbrauchertäuschung betrieben werden. Dazu gehört zum Beispiel, wenn es sich um fertig zugelieferte Produkte handelt. Was genau eine Täuschung darstellt, entscheiden die Gerichte jedoch im Einzelfall.

Tiefkühlware statt Bäcker-Handwerk

Auch ein "frisch gebackenes" Brötchen wird in den meisten Fällen in der Bäckerei nur zu Ende gebacken. Das Gebäck wird dann als Tiefkühlware in das Café oder die Bäckerei geliefert. Der Begriff ist also eher eine Werbefloskel, als dass er etwas über die tatsächliche Herstellung der Backwaren aussagt

Verbraucher fühlen sich getäuscht

Bei den Verbrauchern kommt diese Definition nicht gut an. Eine Studie von lebensmittelklarheit.de aus dem Jahr 2015 stellte fest, dass nur 21,5 Prozent der Verbraucher ein eingefrorenes Produkt, das wieder aufgebacken wird, als „frisch gebacken“ definieren würden. Experten sprechen in diesem Fall auch von einer möglichen Verbrauchertäuschung. Die Problematik liegt laut Verbraucherzentrale vor allem darin, dass Kunden durch solche Aussagen Fertigware nicht von Produkten aus Handwerksbetrieben unterscheiden können. Aufgrund unterschiedlicher Urteile ist die rechtliche Lage zurzeit nicht eindeutig.