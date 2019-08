Veganer verzichten auf tierische Produkte wie Milch, Käse oder Fleisch. Diese Ernährungsform gilt unter Befürwortern als besonders gesund und nachhaltig. Aber können Kinder bereits im Säuglingsalter tatsächlich voll-vegan ernährt werden, ohne dass die Gefahr von Unterentwicklung besteht? Die Debatte darüber ist auch bei uns in vollem Gange.

Hintergrund

Urteil gegen Eltern von Säugling Den Stein des Anstoßes lieferte jetzt ein Gerichtsurteil gegen ein australisches Ehepaar. Das Paar hatte ihre 19-monatige Tochter nach eigenen Angaben voll-vegan ernährt. Bekannt wurde der Fall, als das kleine Mädchen mit Krämpfen in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Das bild zeigt ein dem Gericht vorgelegtes Foto, auf dem der unterentwickelte australische Säugling zu sehen ist. picture-alliance / Reportdienste Hanna higgins Zu diesem Zeitpunkt war das Kleinkind auf dem Entwicklungsstand eines 3-monatigen Säuglings. Zähne hatte das Mädchen zum Beispiel noch gar keine. Die Eltern gaben im Prozess an, auf Fleisch oder andere tierische Produkte komplett verzichtet zu haben. Ob und wie lange das Kind von der Mutter gestillt worden war, ist unbekannt. Die Eltern wurden schließlich wegen Vernachlässigung zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Vegan - NUR mit Einschränkungen

Eltern können ihre Kinder vegan ernähren, müssen dabei aber einige Dinge beachten. Zum Beispiel nicht zu früh auf eine voll-vegane Ernährung zu setzen: Bis zu einem Jahr sind Kinder per Definition noch Säuglinge. Bis zu einem halben Jahr bekommen sie alle nötigen Nährstoffe über die Muttermilch. Vorausgesetzt, die Mutter hat selbst keine Mangelerscheinungen.

Ausreichend Calcium

Danach reicht die Muttermilch alleine allerdings nicht mehr: Eltern sollten dann beginnen, ihrem Kind zusätzlich feste Nahrung beziehungsweise Breie zu füttern. Aber auch hierbei sollten sie immer beachten, alle Nährstoffgruppen abzudecken. Bekommen Kinder beispielsweise zu wenig Calcium, können sich Zähne und Knochen nicht richtig entwickeln. Das war auch bei dem australischen Kind der Fall. Denn: Zähne, Knochen und das Gehirn brauchen gerade in der Entwicklung besonderes viel Calcium.

"Wer sein Kind vegan ernährt, muss sehr genau darauf achten, dass die Nahrung alle wichtigen Nährstoffe enthält. Muttermilch, oder ein adäquater Ersatz mit entsprend viel Vitamin B12, ist unerlässlich. Sonst schadet man der Gesundheit des Kindes", so Christian Vagedes von der Veganen Gesellschaft Deutschland. dpa Bildfunk Paul Zinken

Vitamin B12

Außerdem sollten Eltern darauf achten, dass ihre Kindern genügend Vitamin B12 bekommen. Das ist unter anderem für den Energiestoffwechsel im Körper zuständig und vor allem in Fleisch und Fisch vorhanden. Deshalb haben Veganer häufiger einen B12-Mangel.

Problem B12-Mangel

Bei Erwachsenen, die sich vegan ernähren, ist die Aufnahme von zu wenig Vitamin B12 nicht ganz so schlimm. Sie verfügen zum Beispiel in der Leber über einen relativ große Vitamin-B12-Speicher. Ein andauernder Mangel macht sich erst nach Jahren in Form einer Anämie (Blutarmut) bemerkbar. Anders sei die Situation bei Kleinkindern, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Ute Alexy von der Uni Bonn: "Wenn sich da schon die Mutter während der Schwangerschaft vegan ernährt hat, dann hat das Kind keine Vitamin-B12-Speicher, wenn es auf die Welt kommt. In der Muttermilch ist auch nicht genügen Vitamin B12 und dann kriegen diese Kinder einen schweren B12-Mangel." Die Symptome dafür könnten über die einer Anämie hinausgehen, so die Wissenschaftlerin weiter: "Da wird die neuromotorische Entwicklung gestört. Die Kinder können plötzlich nicht mehr sitzen oder krabbeln. Diese Schäden sind dann teilweise sogar irreversibel."

Eisen

Ähnlich ist es beim Eisen: Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport im Blut, unsere Muskeln und die Leber. Eisen kann der Körper nicht selbst produzieren, darum ist es besonders wichtig, genug davon zuzuführen. Genau wie B12 sind viele besonders eisenhaltige Lebensmittel tierisch. Aber nicht ausschließlich: Eisen kommt beispielsweise auch in Erbsen, Bohnen und Linsen vor. Allerdings kann der menschliche Körper das Eisen aus Pflanzen nicht so gut nutzen, wie das aus tierischen Lebensmitteln.