Unkraut im eigenen Garten wird von den meisten Hobbygärtnern sehr schnell gejätet und in der Biotonne entsorgt. Was den wenigsten dabei bekannt ist: Auch Unkraut lässt sich essen und zu leckeren Gerichten verarbeiten.

Stellt sich die Frage, wo sich am besten Unkraut sammeln lässt? Gartenexperte Hans Willi Konrad empfiehlt, vor allem im eigenen Gartenbereich zu bleiben. Hier weiß man, was man angepflanzt, gedüngt oder gewässert hat. Aber auch in Naturschutzgebieten oder in Flächen, die biologisch bewirtschaftet werden, sollte man im Regelfall gefahrlos die Pflanzen probieren können.

Mit Vorsicht genießen!

Achtung! Ähnlich wie beim Pilze sammeln, sollte man auch hier nur die Pflanzen sammeln, die einem bekannt sind. Einige der Kräuter sind giftig oder müssen vorher gekocht werden, um für Menschen genießbar zu sein.

Besuchen auch Tiere die Unkrautplätze, sollte man vorsichtig sein, rät Gartenexperte Konrad. Wo Füchse sind, kann man sich schnell mit Parasiten infizieren.

Unkraut, welches sich problemlos essen lässt, sind zum Beispiel Vogelmiere, Giersch, Ampferklee, Bärlauch, Brennnessel und Löwenzahn, sind nur einige unter vielen Beispielen. Wir haben uns die drei beliebtesten näher angesehen.

Auch eine leckere Suppe kann aus Brennnesseln gezaubert werden! Colourbox

Die Brennnessel

Kaum einmal nicht aufgepasst, wo man hintritt und schon gibt es ein unangenehmes Brennen am Bein: In eine Brennnessel getreten! Durch ihre Brennhaare sondert die Pflanze bei Kontakt Histamin und Ameisensäure ab. Doch trotz ihrer abschreckenden Wirkung lässt sich die Brennnessel essen und ist dabei auch noch sehr gesund! Unter anderem enthält sie viele Mineralstoffe und Eisen.

Essen lässt sich die Brennnessel sowohl roh, als auch weiterverarbeitet. So kann man sie zum Beispiel zu Brennnesselsuppe, Spinat oder Tee, dem eine Wachmacher-Wirkung nachgesagt wird, verarbeiten.

Einfach der Nase nach: Wo Bärlauch wächst, riecht es oft intensiv nach Knoblauch! Colourbox

Bärlauch

Wandert man durch den Wald und bemerkt auf einmal einen intensiven Knoblauch-Geruch in der Luft, dann wächst in der Nähe vermutlich Bärlauch, der auch oft als Waldknoblauch bezeichnet wird. Anders als der Knoblauch, hinterlässt Bärlauch nach dem Essen keinen strengen Geruch.

Bärlauch wird vor allem als Verfeinerung für Kräuterquark, Suppen, Salate oder auch das beliebte Bärlauchpesto verwendet.

Löwenzahn macht sich auch als Tee sehr gut. Colourbox

Löwenzahn

Sein Merkmal sind die sonnengelben Blüten: Löwenzahn! Er ist dabei nicht nur schön anzusehen, sondern verfeinert mit seinen herb-würzigen Bättern auch Salat, Pesto, Suppe oder Kräuter. Auch die Blüten des Löwenzahns lassen sich essen und eignen sich mit ihrem süßlichen Geschmack dabei vor allem für Süßspeisen, wie Marmelade oder Sirup. Und, was viele nicht wissen, selbst die Wurzeln des Löwenzahns lassen sich zu einem Puder weiterverarbeiten, aus dem Kaffee zubereitet werden kann.