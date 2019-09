Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger. Gleichzeitig schädigt die massive Billigfleischproduktion die Umwelt. Eine mögliche Lösung: Insekten als Nahrungsmittel.

Heuschrecken, Grillen, Mehlwürmer als Topping auf dem Salat - das ist zumindest für uns Deutsche gewöhnungsbedürftig. Allerdings beschäftigen sich immer mehr Menschen und vor allem Experten mit der Frage, ob es nicht eben die Insekten sind, die unsere Probleme von Unter- aber auch von Überernährung in der Welt lösen können. In Potsdam wird aktuell zwei ganze Tage über die Nutzung von Insekten auf dem Insecta-Symposium diskutiert.

Ein Baustein auf dem Menüplan

Für Oliver Schlüter vom Leibniz-Institut für Agrartechnik sind Insekten ein Baustein, um die Ernährung der gesamten Weltbevölkerung zu ergänzen und zu sichern. Es gehe dabei nicht um eine grundlegende Veränderung der Ernährungsgewohnheiten.

Nachhaltig und gesund

"Insekten sind eine Alternative, was die Proteinzusammensetzung angeht", so Schlüter. Darüber hinaus besäßen Insekten zum Teil einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen. "Wer tierische Proteine zu sich nehmen möchte, für den ist das Insekt eine interessante Alternative", so der Experte. Insekten auf dem Teller seien außerdem dazu geeignet, die heute weit verbreitete Überernährung vieler Menschen einzudämmen.

Schlüter sieht auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit und die Umwelt Vorteile im Insektenkonsum: Mit der Insektenküche könne der Fleischkonsum, der Flächenverbrauch für die Tierhaltung sowie die Überfischung der Meere etwas eingedämmt werden.

Strenge Kontrollen

Was in anderen Ländern schon lange erlaubt ist, Insekten als Nahrungsmittel, das regelt bei uns seit Anfang 2018 die neue Novel-Food-Verordnung (EG Nr. 258/97).

Alle Insekten oder insektenhaltige Produkte, die als Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden sollen, müssen vorab gesundheitlich bewertet und zugelassen werden. BVL

Durch die neue Verordnung wurde die Zulassung von Lebensmitteln, in diesem Falle Insekten, europaweit angeglichen. Somit sind auch Lebensmittel aus einem europäischen Drittland als solche zugelassen, wenn sie dort seit mindestens 25 Jahren ohne Sicherheitsbedenken verzehrt werden dürfen.

Das Auge isst mit ...

Viele Vitamine, Mineralstoffe und ungesättigte Fettsäuren: da spricht vieles für Grillen und Heuschrecken auf dem Teller. Wäre da nicht das Auge, das bekanntlich immer mit isst. Der Chef von Seidels Salatbar in Ludwigsburg hat allerdings eine ganz überraschende Erfahrung gemacht.

Aprilscherz - aber ernst gemeint

Als Frank Seidel erstmals Heuschrecken und Grillen als Salattopping auf die Speisekarte geschrieben hat, hat er das an einem 1. April gemacht. Das war sein Hintertürchen, für den Fall, dass seine Gäste keine Krabbeltiere auf dem Teller haben wollen.

Mutige Kunden

Doch ein Proteststurm blieb aus: Die Kunden hätten überwiegend positiv, neugierig und mutig reagiert, erzählt Seidel und ergänzt: "Mit dem Ansturm haben wir gar nicht gerechnet." Mittlerweile haben Mehlwurm und Co seit fünf Jahren einen festen Platz auf der Speisekarte.