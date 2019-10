Unzufrieden mit ihrem Job sind viele und denken über eine berufliche Veränderung nach. Dann stellt sich auch die Frage, welcher Zeitpunkt sich dafür am besten eignet. Trotz aller Mythen, wie "Mit 40 ist alles vorbei", gibt es nicht den optimalen Zeitpunkt für eine berufliche Veränderung. Denn eigentlich geht es um etwas anderes.

Schon kleine Veränderungen am Arbeitsplatz können zu mehr Zufriedenheit führen dpa Bildfunk Picture Alliance

Ein neuer Job ist oft nicht die Lösung für die persönliche Unzufriedenheit. Diese Erfahrung hat auch Karriereberaterin und Psychologin Madeleine Leitner gemacht. Nach vielen Gesprächen mit ihren Klienten, steht am Ende oft nicht der Berufswechsel, sondern kleine Veränderungen wie beispielsweise der Wechsel in ein anderes Büro oder ein neues Aufgabengebiet.

Über was sollte man sich zuerst klar werden?

Die Gründe für die Jobunzufriedenheit können nur wenige genau beschreiben und schon gar nicht, was sie stattdessen wollen. "Wenn ein Klient aber erst einmal weiß, worum es ihm geht, ist auch der Jobwechsel nicht mehr schwer", sagt Madeleine Leitner.

Gibt es den optimalen Zeitpunkt?

Wir haben die Karriereberaterin Madeleine Leitner nach ihren Erfahrungen gefragt, wann die Menschen zu ihr kommen, um sich beraten zu lassen.

Madeleine Leitner: "Ich hatte relativ viele Männer mit 39,5 Jahren, die zu mir kamen, weil sie gesagt haben: "Wenn ich was ändern will, dann bis 40. Danach ist es zu spät". Es gibt ja viele Mythen über den Berufswechsel und das Vorurteil "Mit 40 ist alles vorbei" - das ist natürlich Käse. Mittlerweile hat sich das längst überholt. Aber es gibt Punkte, wo Menschen einfach das Gefühl haben: Jetzt oder nie. Dann kommen auch Gedanken, die nicht unbedingt begründet sein müssen".

Wo ist eine klassische Grenze für eine 180-Grad-Wende?

Leitner: "Die 180-Grad-Wende ist auch eine der Mythen, die heisst: Wenn ich beruflich was anders machen will, dann muss ich was ganz anderes machen. Meiner Erfahrung nach sind nur drei bis fünf Prozent der Menschen wirklich im falschen Beruf. Beim Rest sind es andere Probleme, die relativ leicht zu lösen sind. Also, erst mal hinschauen, wo das Problem überhaupt liegt:



Bin ich nur übermütig oder fühle ich mich unterfordert?

Habe ich das Gefühl, das Leben geht zu Ende?

Habe ich den falschen Chef oder Aufgabe?

Ganz häufig ist es eine komplexe Mischung aus wirklich objektiven Dingen. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie keine Optionen mehr haben, dann steigern sie sich oft in etwas hinein und die Unzufriedenheit wächst, obwohl die Lage gar nicht so verfahren ist.".

Ist es ein Ziel, das Hobby zum Beruf zu machen?

Leitner: "Bei 97 Prozent der Leute die zu mir kommen, stelle ich einfach fest, dass sie vielleicht nur im falschen Zimmer sitzen, eine falsche Rolle oder den falschen Chef haben. Das Hobby zum Beruf zu machen, überschätzten viele".

Brauchen Sie eine Entscheidungshilfe? Wer sich über seine berufliche Zukunft und mögliche Veränderungen klar werden will, sollte sich professionell beraten lassen. Gute Ansprechpartner sind professionelle Karriereberater oder die Berufsberatung der Arbeitsagentur, die auf ihrer Homepage unter arbeitsagentur.de Tipps für den Berufswechsel anbietet.