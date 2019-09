Yacon ist eine essbare Wurzel, der schon die Inka viele positive Eigenschaften zugeschrieben haben. Mit ein wenig Pflege und etwas gärtnerischem Geschick wächst das Superfood auch bei uns.

Der Begriff Yacon stammt aus der Sprache der Quenchua, der Ureinwohner der südamerikanischen Andenregion. Er bedeutet so viel wie "Wasserwurzel", da Yacon bis zu 93 Prozent aus Wasser bestehen kann. Die Blüte der Pflanze ähnelt übrigens unserer Sonnenblume, die essbaren Wurzeln der Süßkartoffel.

Aus den Anden in die Pfalz

Dauer 1:47 min Yacon-Anbau in der Südpfalz Die Inkas kannten die Yacon-Wurzel schon vor über 3.00 Jahren. Bei uns ist die der Süßkartoffel ähnliche Wurzel bis heute allerdings relativ unbekannt. Ein Gärtnermeister aus Neulauterburg in der Südpfalz kultiviert die Wurzel auch bei uns und schwört auf die gesundheitsfördernde Wirkung. SWR1 Reporterin Birgit Baltes hat ihn besucht.

Ab dem 13. Jahrhundert verbreiteten die Inka den Anbau und die Verarbeitung der Wurzel in Mittel- und Südamerika. Heute wird Yacon fast überall auf der Erde angebaut. In Europa waren der Anbau und der Verkauf bis 2014 verboten, da die Wurzel unter die so genannte Novel-Food-Verordnung fiel und als neuartiges Lebensmittel eingestuft wurde. Derartig eingestufte Produkte stehen vor einer Zulassung unter staatlicher Beobachtung. Der Anbau und der Vertrieb sind nur mit einer speziellen Genehmigung möglich. Inzwischen wird Yacon unter anderem auch in der Pfalz angebaut.

Verwendung in der Küche

In Mittel- und Südamerika gilt die Yacon-Wurzel, als Grundnahrungsmittel. Die Wurzeln sind stark sättigend und können bereits roh verzehrt werden. Backen, Kochen, Frittieren, Auspressen – für alle Verarbeitungsarten gibt es entsprechende Rezepte.

Starker Zucker

Anders als Kartoffeln, Reis oder Mais lagert Yacon Kohlehydrate nicht als Stärke, sondern als Zuckerverbindung in der Wurzel ein. Dabei handelt es sich um Inulin und Fructooligosaccharide (FOS). Beides sind für den Menschen unverdauliche Vielfachzucker. Diese Vielfachzuckerverbindungen gelten als stark präbiotisch. Sie fördern das Wachstum gesunder Darmbakterien und sorgen somit für eine gesunde Darmflora. Die Yacon-Wurzel enthält außerdem relativ viel Glutaminsäure, was sie in der Küche als natürlicher Geschmacksverstärker interessant macht.

Die Kultivierung der Yacon-Pflanze erfordert in unseren Breiten etwas gärtnerisches Geschick. Colourbox

Außerdem steht die Inkawurzel im Ruf, das Hungergefühl zu senken und den Stoffwechsel anzuregen. In diversen Studien konnten blutzuckersenkende Eigenschaften bei Tieren ebenso nachgewiesen werden, wie ein positiver Einfluss auf Depressionen. Die Wurzel gilt aus medizinischer Sicht noch nicht als vollständig erforscht.

Superfood Yacon-Sirup

Aus dem Saft der Yacon-Wurzel wird oft ein dickflüssiger, dunkler Sirup hergestellt. Er ist zwar wenig mineral- und vitaminreich, zeichnet sich aber durch seine hochwertigen Zuckeraustauschstoffe (Inulin, FOS) aus. Yacon-Sirup hat dabei einen eher fruchtigen als rein süßen Geschmack und gilt wie Birken- oder Ahornsirup als gesundes natürliches Süßungsmittel.