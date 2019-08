per Mail teilen

Eine handvoll goldgelben Sand oder ein, zwei besonders schöne Muscheln - Mitbringsel aus dem Urlaub sind beliebt, können allerdings ganz schön teuer werden.

Gehören Sie auch zu den Menschen, die einen gelungenen Urlaub am liebsten konservieren möchten? Kleine Erinnerungen in den Koffer packen, um sie zu Hause ins Wohnzimmerregal zu stellen? Oder gar ganze Kunstwerke aus Sand, Muscheln und Co. kreieren?

Die paar Gramm Sand aus dem letzten Mallorca-Urlaub oder die drei Kieselsteine aus Kroatien wird schon niemand vermissen, oder?

Teure Urlaubssouvenirs

Vermissen vielleicht nicht direkt, das Ausführen wird dennoch immer häufiger geahndet - und je nach Reiseland richtig teuer. So wies das Auswärtige Amt kürzlich per Twitter darauf hin, dass auf der italienschen Insel Sardinien gleich mehrere tausend Euro fällig werden können, wenn man Sand von den Stränden einpackt.

Denn auch wenn nur jeder zehnte Tourist eine Handvoll Sand entwendet, seien das jährlich mehrere Tonnen, die von Sardinien nach Deutschland ausgeführt würden, so das Auswärtige Amt.

Finger weg von Kulturgütern

Ähnlich sieht es immer öfter mit Steinen und Muscheln aus. 400 bis 1.000 Euro werden beispielsweise auf der griechischen Insel Skiathos fällig, wo inzwischen ganze Strandabschnitte mit den beliebten weißen Kieselsteinen geplündert wurden.

Richtig teuer wird es, wenn es sich bei den harmlos aussehenden Steinchen um Teile von Kulturgütern handelt. So brachte ein Stein der ägyptischen Cheops-Pyramide drei deutsche Archäologen beinahe für fünf Jahre ins Gefängnis. Dank eines Revisionsverfahrens endete der Fall mit einer Geldstrafe.

Achtung: Artenschutz

Strengstens verboten sind laut Verbraucherzentrale zudem Lebewesen sowie botanische Funde, die vom Aussterben bedroht sind. "Ganz gleich ob lebend, ausgestopft oder in Waren verarbeitet: Artengeschützte Tiere und Pflanzen dürfen Sie nicht über die Grenze der EU bringen", heißt es dazu auf deren Website.

Dies gilt auch für Felle und exotische Accessoires wie Ledergürtel oder -schuhe. Von Korallen und Schneckenschalen - auch in Schmuckform - sollte man ebenfalls die Finger lassen. Etwas anders sieht das bei Muscheln aus: Diese können beim Zoll verboten sein - je nach Art. Bei der Bestimmung kann eine neue App des Zolls helfen.

Aber: Der Deutsche Zoll erlaubt, Urlaubern "bis drei Exemplare von Riesenmuscheln dokumentfrei für den eigenen Gebrauch" einzuführen. Außerdem bis zu drei Gehäuse der Fechterschnecke und sogar vier tote Seepferdchen.

Sand gibt es nicht wie Sand am Meer

Doch zurück zum Sand: Denn Sand wird tatsächlich knapp. Er ist mittlerweile ein begehrter Rohstoff, der verstärkt als Baumaterial zum Einsatz kommt. 200 Tonnen Sand können beispielsweise in einem mittelgroßen Haus stecken.

Zudem wird immer mehr Sand gebraucht, um Strände für den Tourismus aufzuschütten - Stichwort Klimawandel. Schießen Sie im nächsten Urlaub daher doch lieber das ein oder andere Erinnerungsfoto mehr und lassen Sie den Sand am Strand.