Der 30. November ist der Stichtag, wenn man seine Kfz-Versicherung wechseln will. Eine gute Gelegenheit auch mal zu schauen, ob man nicht die ein oder andere "Versicherungs-Leiche" in der Schublade liegen hat.

Michael Wortberg ist Versicherungsexperte bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz - er gibt einige Tipps für den richtigen Versicherungsschutz.

Welche Versicherung brauche ich wirklich? dpa Bildfunk Picture Alliance

Alte Verträge prüfen

Gerade bei älteren Versicherungen lohnt ein Blick in die Vertragsunterlagen. Hat man beispielsweise zur Geburt eines Kindes eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen, beinhaltet der Vertrag oft Sonderklauseln für kleine Kinder. Daher sollte man die Versicherung nochmal überprüfen, ob diese Klauseln noch passen, wenn die Kinder älter geworden sind.

Diese Versicherung braucht man nicht unbedingt

Für den Versicherungsschutz gab 2017 jeder Deutsche im Schnitt mehr als 2.400 Euro pro Jahr aus, so die Zahlen der Insurance Europe. Dabei wird häufig Geld für überflüssige Versicherungen ausgegeben, die nur kleinere Schäden absichern. Dazu gehören Versicherungen für das Reisegepäck, Handy, Fahrrad oder die Brille. Sinn macht eine solche Versicherung nur, wenn es sich um ein extrem teures Gerät bzw. Gegenstand handelt. In der Regel koste jede dieser Versicherungen nicht viel, aber wenn man davon einige abgeschlossen habe, könne im Jahr schon eine größere Summe zusammenkommen, so Wortberg.

Diese Versicherungen sollte man unbedingt haben