per Mail teilen

Stundenlanges Sonnenbaden schadet der Gesundheit - ob im Solarium oder draußen. Das neue Mittel der Wahl: "Spray Tan". Aber ist die Bräune zum Aufsprühen wirklich eine gesunde Alternative?

Im Vergleich zu UV-Licht ist die Beschichtung der Haut mit Sprühfarbe deutlich gesünder, so die Einschätzung von Ralph von Kiedrowski. Er ist Hautarzt im Westerwald und weiß: Das für die Bräune verantwortliche Dihydroxyaceton (DHA) sei Wirkstoff vieler Selbstbräuner und gesundheitlich unbedenklich. Ansonsten dürfe es in Deutschland auch nicht als Kosmetik verkauft werden. Vollkommen unkritisch sieht Kiedrowski die Behandlung dennoch nicht.

Aufgesprühte Sommerbräune hält etwa eine Woche. Kostenpunkt: ca. 30 bis 50 Euro für eine Ganzkörperbehandlung. Imago Michael Westermann

So wirkt die Sprühbräune auf der Haut

Nachdem die Bräunungslotion aufgesprüht wurde, findet eine chemische Reaktion in den obersten Hautschichten statt und färbt die Haut dunkler. Der Effekt ist nicht dauerhaft, er hält ungefähr eine Woche. Wenn das an sich ungefährliche DHA aber überlagert oder sehr häufig verwendet wird, können in der Haut Formaldehyde entstehen. "Die sorgen unter Umständen für Reizungen und allergische Reaktionen", erklärt von Kiedrowski. Ein anderer Forscher vermutet auch eine krebserregende Wirkung, die ist medizinisch allerdings nicht nachgewiesen.

Die Hollywood-Prominenz schwört drauf