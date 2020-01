Mensch ärgere dich, Siedler oder doch lieber etwas Neues? Die Auswahl für den Spieleabend ist so vielfältig wie die Geschmäcker der Spieler. Das ist für Spielerfinder wie Anna Heym immer wieder eine Herausforderung.

62 Prozent der deutschen spielen häufig oder gelegentlich Gesellschaftsspiele. Das ergab eine Studie des Hamburger Instituts "Splendid Research". Doch die meisten halten sich an Klassiker wie "Monopoly", "Mensch ärgere dich nicht" oder "Rommé". Nur wenige probieren auch mal etwas Neues. Dabei kommen jährlich zahlreiche neue Spiele auf den Markt. Entwickelt werden die neuen Ideen von Spieleerfindern wie Anna Heym aus Bingen.

SWR1: Frau Heym, wie erfinden Sie denn neue Gesellschaftsspiele? Nehmen Sie einfach einen Kuli und ein weißes Blatt und fangen an ein Spielbrett zu zeichnen oder wie muss man sich das vorstellen?

Anna Heym: Nein, natürlich klappt das so nicht. Man kann Spiele auf ganz verschiedene Weisen erfinden. Manchmal fangen wir mit einem bestimmten Thema an und daraus ergibt sich dann eine Spielmechanik. Manchmal ist es aber auch ein Gefühl. Zum Beispiel, wenn wir ein Spiel entwickeln wollen, wo man zusammenarbeiten muss oder eines, wo eine Duellsituation entsteht. Dann überlegen wir, was das für ein Setting haben könnte und welche Mechanik man dafür braucht. Dazu beantworten wir Fragen wie: Spielen die Leute gegeneinander oder miteinander? Gibt es Runden? Ist das Spiel schnell oder eher langsam? So entstehen dann die ersten Ideen. Schließlich holt man Schere und Kleber raus und fängt an zu basteln.

Spiele spielen ist für Anna Heym Beruf und Leidenschaft. Anna Heym

SWR1: Welches Spiel, dass Sie erfunden haben, spielen Sie denn selbst am liebsten?

Anna Heym: Dazu gehört zum Beispiel das erste Spiel, dass wir erfunden haben, das "One Minute Game". Hier haben wir tatsächlich mit einem Gefühl angefangen. Das Spiel läuft folgendermaßen ab: Zwei Spieler sitzen sich gegenüber, gucken sich in die Augen und die Anspannung steigt. Auf los geht's los. Dann versucht man so schnell wie möglich die Karten runterzuspielen und zu gewinnen. Die Grundidee war der Wilde Westen. Wir haben überlegt, wie man die Situation aus dem Wilden Westen, wo sich zwei Cowboys gegenüberstehen und es um alles geht, auf ein Kartenspiel übertragen kann. Ich glaube, das ist uns sogar ganz gut gelungen.

SWR1: Die Auswahl an Spielen ist ja riesengroß. Wie kann man denn das richtige Spiel für sich selbst aussuchen?

Anna Heym: Das ist natürlich nicht einfach. Als erstes muss ich natürlich schauen, wie viele Spieler das Spiel braucht und wie lange es dauert. Ansonsten muss man sich einfach selber ein bisschen hinterfragen: Bin ich ein Typ, der auch gerne mal drei, vier Stunden am Tisch sitzt? Dann kann man sich natürlich auch ein umfangreicheres Spiel kaufen. Oder spiele ich lieber viele Spiele hintereinander? Dann ist vielleicht doch eher ein Kartenspiel das richtige.

SWR1: Es gibt ja auch Menschen, die mit Spielen nicht so viel am Hut haben. Haben Sie einen Tipp für ein gutes Einsteiger-Spiel?

Anna Heym: Ein gutes Einsteiger-Spiel ist natürlich auch vom Typ abhängig. Generell kann ich aber den Klassiker "Siedler von Catan" empfehlen. Weil man da ein bisschen Strategie, aber auch ein bisschen Glück braucht, sodass man sich ordentlich aufregen kann.