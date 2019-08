per Mail teilen

Die Stiftung Warentest hat das untersucht. Es gibt zwar keinen Anlass für Panik. Ein paar Tipps haben die Verbraucherschützer trotzdem.

Verschiedene Studien, technische Neuerungen und unterschiedliche Alltagsszenarien hat sich die Stiftung Warentest bei der Handynutzung angeschaut. "Wir ziehen ein vorsichtiges Fazit, dass kaum Grund für Sorge besteht", sagt Bettina Sauer von Warentest. Aber: Gleichzeitig könne nicht gesagt werden, dass es ganz ungefährlich ist.

Dauer 1:58 min Stiftung Warentest hat Handystrahlen untersucht Handystrahlen haben laut Stiftung Warentest geringe gesundheitliche Folgen. Trotzdem sollte man vorsichtig sein.

Gefahr für die Fruchtbarkeit?

Handys können die Qualität von Spermien mindern, allerdings nur ganz leicht. "Kein dramatischer Effekt", sagt Sauer. In bisherigen Studien habe es zudem teilweise methodische Schwächen gegeben. "Man muss das Handy nicht aus der Hosentasche nehmen. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, kann das tun."

Gefahr fürs Gehirn?

Gute Nachrichten gibt es auf jeden Fall für Vieltelefonierer. Langzeitstudien, die über mehr als 30 Jahre liefen, haben gezeigt, dass es keinen Anstieg an Hirntumoren gab. "Und das obwohl Handys so enorm verbreitet sind. Das ist sehr beruhigend", so Sauer. Die Strahlung sei auch viel, viel geringer als etwa bei einer klassischen Mikrowelle.

Das können Verbraucher tun, um Risiken zu minimieren

Allerdings empfiehlt die Expertin der Stiftung Warentest dennoch, das Handy so oft wie möglich weg vom Kopf zu halten und am besten mit Headset zu telefonieren. "Jeder Zentimeter, den man das Handy vom Kopf wegnimmt, bringt bei der Strahlenbelastung enorm viel", sagt Sauer. Schließlich bleibe das Smartphone eine Strahlenquelle. Auch wenn die gesundheitlichen Risiken gering seien, ließen sich mögliche Gefahren so weiter reduzieren.

Bei schlechtem Empfang sollten Handynutzer auch zurückhaltender sein und einfach das Gerät nicht nutzen. Denn dann müsse das Handy deutlich mehr senden, um in Verbindung zu treten.

Weniger Strahlen gibt es auch beim Surfen im WLAN. Damit lässt sich nicht nur Datenvolumen einsparen, sondern auch Strahlung.