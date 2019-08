Am Sonntag öffnen wir auf dem Gelände des SWR Funkhauses in Mainz ab 11 Uhr unsere Türen für Sie. SWR1 Rheinland-Pfalz ist natürlich mit dabei. Was Sie in unseren Zelten und Studios erwartet, erfahren Sie hier.

Sommerfestival im Livestream SWR1 Leute live Verfolgen Sie hier die Leute-Sendung mit Rolf Seelmann-Eggebert live im Netz! Ab 10 Uhr lohnt sich der Klick auf unseren Livestream. Ab dann übertragen wir live vom Sommerfestival im SWR Funkhaus in Mainz. SWR1 Treffpunkt Der Name des Treffpunkt-Zelts hält, was er verspricht - hier haben Sie die Möglichkeit, die Moderatoren von SWR1 Rheinland-Pfalz persönlich zu treffen und sich mit Ihnen zu unterhalten. Im Wechsel schauen Michael Lueg, Steffi Stronczyk, Hanns Lohmann, Claudia Deeg oder auch Birgit Steinbusch vorbei und erfüllen gerne Autogrammwünsche. Michael Lueg freut sich schon jetzt auf Ihren Besuch im SWR1 Sendestudio SWR SWR - Teresa Jochimsen Ihre Stimmen kennen Sie bestimmt aus den Bundesligaschalten und aus der Sendung "SWR1 Stadion": Stefan Kersthold und Achim Scheu. Auch sie freuen sich auf Ihren Besuch und Ihre Fragen rund ums Thema Sport. SWR1 Musikzelt Treffen sie unsere Musikexperten Christan Pfarr und Thomas Tscheschner im SWR1 Musikzelt. "Wie kommen bestimmte Titel ins Programm?" oder "Wie ist es, einen Star wie Peter Maffay oder Sade zu interviewen?" - bei unseren Musikredakteuren können Sie Ihre persönlichen Fragen loswerden. Peter Maffay im SWR1 Interview SWR SWR - Jochen Enderlin Über den Tag verteilt schauen auch immer wieder die Moderatoren Dörte Tebben, Steffi Vitt, Veit Berthold und Julia Schindler vorbei. Mit ihnen können Sie das beliebte Spiel "3 Plus 1" spielen. Mit etwas Glück gewinnen Sie vielleicht Konzertkarten für a-ha oder Cher. Hier passiert was Reporterin Anke Müller unterwegs für SWR1 SWR SWR1 - A. Müller Die SWR1-Aktionen auf dem Sommerfest sind ein klarer Fall für unsere Reporterin Anke Müller, die Sie bestimmt von Ihrer Serie "Genuss ganz nah" kennen. An diesem Sonntag wird Sie mit unseren Besuchern für die ein oder andere Überraschung sorgen, die wir auch im Programm und in unserem Livestream übertragen. Rundgang: SWR1 Sounddesign & Livesendung Wer im Funkhaus dem weißen Band auf dem Boden folgt, schaut bei der Runde auch automatisch bei SWR1 vorbei. Eine Station ist unser Sendestudio, in dem ab 13 Uhr Michael Lueg moderiert. Ihm können Sie bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und vielleicht kommen auch Sie ganz spontan auf Sendung. Nur ein paar Meter weiter arbeiten unsere Kollegen Marc Nothelfer und Jonas Gutsche. Sie begrüßen Sie gerne im SWR1-Sounddesign-Studio - dort produzieren die beiden für das Programm die Jingles und andere Elemente, damit unser Programm auch so wunderschön nach SWR1 klingt. SWR1 Nachrichten Im diesem Zelt können sie miterleben, wie Nachrichten gemacht werden. Oder Sie machen sie gleich selbst, sprechen die Meldungen vor Ort ein und nehmen das Ergebnis gleich mit nach Hause Wir haben Besuch - Bühne im Foyer! Aber es sind nicht nur die Mitarbeiter von SWR1, die sich an diesem Tag der offenen Tür auf dem Gelände des SWR-Funkhauses in Mainz tummeln. Von 10 bis 12 Uhr begrüßt SWR1 Leute-Moderatorin Katja Heijnen im Studio den Adelsexperten Rolf Seelmann-Eggebert, der für die ARD alle Events der Königshäuser in Europa moderiert. Um 12.30 Uhr können Sie unseren Gast nochmal live auf der Bühne im Foyer erleben. Das Thema "Klimawandel" beschäftigt ab 12.15 Uhr SWR1 Moderatorin Claudia Deeg und ihre beiden Gäste David Nelles und Christian Serres, die mit ihrem Buch "Kleine Gase - Große Wirkung" für Furore gesorgt haben. Miriam Welte dpa Bildfunk Picture Alliance Und ab 13 Uhr ist eine Spitzensportlerin zu Gast im Zelt der Verkehrsredaktion - Miriam Welte. Die Bahnradsportlerin ist mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin in ihrer Disziplin.

Sendung am So , 18.8.2019 10:00 Uhr, Leute, SWR1 Rheinland-Pfalz