Die Sonne tut uns gut. Trotzdem müssen wir uns vor den Sonnenstrahlen schützen. Übermäßiges Sonnenbaden kann Hautschäden verursachen und sogar zu Hautkrebs führen.

Über den richtigen Hautschutz, gerade jetzt nach dem Urlaub oder in der Urlaubszeit, haben wir mit dem Dermatologen Dr. Peter Weisenseel gesprochen. "Wichtig ist, dass die Bräune, die wir als gesunde und schöne Bräune empfinden, langsam und vorsichtig aufgebaut wird. Man sollte unter allen Umständen einen Sonnenbrand vermeiden. Denn dann schält sich die Haut eventuell, die Bräune hält nicht so lange an und wir erhöhen unser Hautkrebsrisiko."

Menschen des sogenannten Prinz-Harry-Typs mit roten Haaren und Sommersprossen würden einfach nicht so braun wie andere. Da helfe auch kein exzessives Sonnenbaden im Urlaub.

Sonnenbrand und direkte Sonneneinstrahlung erhöhen das Hautkrebsrisiko.

Wie erhalte ich meine Urlaubsbräune möglichst lange?

"Grundsätzlich sollte die gebräunte Haut gut gepflegt und mit viel Feuchtigkeit versorgt werden. Zudem sollte ausreichend viel getrunken, nicht zu viel gepeelt und nicht zu lange und zu heiß geduscht werden. Alles was die Haut aufweicht und die oberste Hautschicht abschürft, kann dazu führen, dass die Bräune schneller verloren geht."

Sonnencreme und richtiger Lichtschutzfaktor

Viele Sonnencremes würden damit beworben, dass sie für eine knackige und lang anhaltende Bräune sorgen. Aber eigentlich gehe es mehr oder weniger darum, dass die Cremes eine Kombination aus einem hohen Sonnenschutz und hautpflegenden Stoffen enthalten, die die Hautoberfläche glatt und feucht halten. Medizinische Wirksubstanzen, die die Bräune verlängerten, gibt es laut Experte nicht.

Wählen Sie den richtigen Lichtschutzfaktor und erneuern Sie den Sonnenschutz regelmäßig.

Beim Lichtschutzfaktor komme es auf den Hauttypen und wann man sich wo aufhalte. "Wenn wir blass in den Urlaub fahren, treffen wir relativ schnell auf eine hohe Sonnenbelastung. Dann sollte man durchaus einen Schutzfaktor - wenigstens 30 oder bei empfindlichen Menschen sogar mal 50 - wählen." Nachdem man sich an die Sonne gewöhnt hat, könne der Schutzfaktor etwas reduziert werden.

Selbst gebräunte Haut ist noch anfällig

Selbst wenn die Haut bereits gebräunt ist und wir einen gewissen Schutz gegen Sonnenbrand aufgebaut haben, empfiehlt es sich, weiterhin einen leichten Schutzfaktor zu verwenden. Denn trotz gebräunter Haut können durch die Sonneneinstrahlung immer noch Zellschäden entstehen. Zudem schreitet die Hautalterung weiter fort, das heißt, es dringen UVA-Strahlen in unsere kollagene Hautfaserschicht ein und führen dazu, dass wir schneller Falten bekommen.

Die Haut vergisst nichts!

Schon in jungen Jahren entstehen durch den ein oder anderen Sonnenbrand kleine Zellschäden in der Haut. Die machen dann so eine Art Dornröschenschlaf und können Jahre bis Jahrzehnte später dazu führen, dass Zellen entarten und sich dann in dunklen oder hellen Hautkrebs umwandeln. Das sind Prozesse, die in der frühen Kindheit oder Jugend angestoßen werden. Sie laufen dann über Jahrzehnte, bis sich daraus Hautkrebs entwickelt.

Schwarzer und heller Hautkrebs

Am gefährlichsten ist der schwarze Hautkrebs, das sogenannte Melanom, erklärt Dr. Weisenseel. "Das sieht grundsätzlich aus wie ein dunkles Muttermal. Muttermale sollten relativ scharf begrenzt, gleichmäßig strukturiert und am besten einfarbig sein - also relativ homogen aussehen". Sei das nicht mehr der Fall, sollte ein Hautarzt aufgesucht werden.

Der helle Hautkrebs ist deutlich häufiger als der schwarze, aber für den Laien noch schwieriger zu erkennen. "Heller Hautkrebs ist manchmal ein bisschen rötlich, etwas verhornt, kann aber auch mal etwas pigmentieren. Er befindet sich meist an den lichtbetonten Regionen, vor allem im Kopfbereich, am Handrücken oder an den Ohren. Diese Stellen sind dann einfach ein bisschen rau und rötlich." Auch in diesem Fall empfiehlt der Experte eine Abklärung durch den Arzt.