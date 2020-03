Für viele ist die Vorstellung, mit über 50 alleine zu sein der blanke Horror. Warum sie so empfinden und welche Auswege es gibt, darüber haben wir mit der Psychologin Eva Wlodarek gesprochen.

SWR1: Mit welchen Problemen haben Menschen in der zweiten Lebenshälfte zu kämpfen, die plötzlich wieder Single sind?

Eva Wlodarek: Vielen Menschen geht es dann psychisch richtig schlecht. Denn eine Trennung bedeutet, dass der Lebensentwurf, gemeinsam alt zu werden und bestimmte Dinge zusammen zu tun, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, knallhart zerstört wird. Das ist sowas wie ein seelischer "Supergau". Und dann kommt tatsächlich auch die Einsamkeit dazu. Wo vorher der Partner war, (…) ist jetzt niemand mehr. Die Person wird plötzlich total mit sich selbst konfrontiert. Das wird oft als sehr schlimm empfunden.

Geht das zu Lasten des Selbstbewusstseins in diesem Lebensabschnitt?

Das Selbstbewusstsein wird in so einem Fall bestimmt am allerstärksten in Mitleidenschaft gezogen. Wenn man jung ist, sieht man das Problem "Beziehungslosigkeit" auch deutlich lockerer: Wenn es jetzt nicht dieser Partner ist, dann kommt noch jemand anders. Das sehen viele mit 50+ eben nicht mehr so. Gerade Frauen zweifeln dann: Bin ich jetzt auch noch attraktiv genug? Werde ich überhaupt nochmal wieder jemanden finden?

Empfinden wir Liebeskummer mit über 50 anders als mit 20 oder 30?

Nein, das bleibt sicherlich gleich. Es gibt ja auch den schönen Spruch: Das Herz kriegt keine Falten. Liebeskummer ist mit über 50 genauso traurig, genauso tragisch und man muss genauso durch das Tal der Tränen wie als junger Mensch.

Vielleicht ist der allererste Liebeskummer tatsächlich hochdramatisch. Denn da kommt der Gedanke auf, dass jetzt alles vorbei ist und man nie wieder jemanden lieben wird. Mit 50+ weiß man natürlich, dass das so nicht stimmt. Aber der Schmerz, das Verlassenwerden und die Zweifel sind genauso schlimm.

Was kann man gegen Gedanken wie "Ich krieg' in meinem Alter doch keinen mehr" tun?

Gegenhalten und gute Beispiele suchen! Ich bin jemand, der solche guten Beispiele sammelt, damit ich das auch belegen kann. Man kann in jedem Alter noch die große Liebe finden. Ich kenne zum Beispiel ein Paar, beide um die 80 Jahre alt, die frisch verliebt waren. Er sprach zum Beispiel von Herzklopfen, jedes Mal wenn er sie sieht. Es ist tatsächlich so, dass es immer mehr Singles über 50 gibt, weil wir auch immer älter werden. Das bedeutet aber auch, dass es durchaus möglich ist, noch einmal den passenden Partner zu finden. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht.

Wie findet man denn den Partner über 50? Geht man in eine Singlebörse oder setzt man sich in ein Café, beobachtet Leute und spricht den Nächstbesten an?

Schaffen Sie Gelegenheiten und gehen Sie raus. Treten Sie in einen Verein ein oder legen Sie sich ein neues Hobby zu. Sehr hilfreich ist zum Beispiel ein Hund. Wenn ich morgens durch den Park jogge, sehe ich viele einzelne Personen mit Hund. Die stehen dann zusammen und unterhalten sich. Das scheint sehr erfolgreich zu sein.

Partnerschaftsbörsen haben Sie bereits angesprochen. Es gibt auch Partnerbörsen, die sich auf ältere Menschen spezialisiert haben. Bei "solideren" Partnerbörsen muss man immer auch etwas Geld in die Hand nehmen. Aber, das ist ein Zeichen, dass es wirklich seriös ist. Ich meine, man sollte solche Angebote nutzen, aber natürlich mit Vorsicht.