Mehr Sicherheit oder Eingriff in die Persönlichkeitsrechte? Dashcams filmen den Straßenverkehr, um bei Unfällen Beweismaterial zu speichern. Der Landesbeauftragte für Datenschutz hält die Entwicklung für problematisch.

Dashcams sind einfach an der Frontscheibe zu montieren und doch rechtlich umstritten. Einfach anschalten und mitlaufen lassen, ist nicht erlaubt. Kommt es jedoch zu einem Prozess, darf man das Material trotzdem verwenden. Das entschied im Jahr 2018 der Bundesgerichtshof. Trotz der umstrittenen rechtlichen Lage bietet die Bayrische Versicherung nun eine Vergünstigung an, wenn Kunden eine Dashcam installieren. Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragter Dieter Kugelmann sieht diese Entwicklung kritisch.

Crashcam statt Dashcam

"Die einzigen Dashcams, die zulässig sind, sind sogenannte "Crash-Cams" mit einer Dauerloopfunktion", sagt Kugelmann. Das bedeutet, dass die Kamera zwar filmt, das Gefilmte aber ständig überschreibt. Nur im Falle eines Unfalls nehmen Sensoren Erschütterungen wahr und die Kamera fängt an zu speichern, um relevantes Beweismaterial zu sichern. Auch Wolfgang Zdral von der Bayrischen Versicherung verweist auf Kameras dieser Art: "Wir unterstützen nur solche Dashcams, die eine sogenannte Loop-Funktion haben, denn diese sind gesetzlich zugelassen. Kameras die permanent aufzeichnen, sind nicht erlaubt und werden auch bei uns nicht für die Vergünstigung anerkannt.“

Sicheres Fahren durch Überwachung?

Die Bayrische Versicherung will mit dem Angebot vor allem technikaffine Menschen ansprechen, die etwas für ihre eigene Sicherheit tun wollen. "Eine Studie der Firma Nextbase zeigt, dass eine Dashcam zu vorsichtigerem Fahren verleitet, da man im Bewusstsein ist, dass man aufgezeichnet wird", sagt Zdral. Das Gefühl, ständig überwacht zu werden, stellt allerdings für den Datenschutzbeauftragten ein Problem dar. Er befürchtet, dass Dashcams trotz der Vorschriften zu einer höheren Überwachungsdichte führen. "Dashcams sind nur dann akzeptabel, wenn sich alle an die Regeln halten. Das ist aber meistens nicht der Fall. Im Endeffekt sind die Bilder da und mit ihnen das Gefühl, dass jeden Moment ein Auto mit Kamera um die Ecke kommen kann und mich filmt", sagt Kugelmann.

Videos im Internet

Dass die Sorge nicht unberechtigt ist, zeigen zahlreiche "Dashcam-Videos" auf Plattformen wie Youtube. Selbst auf einigen Herstellerseiten werden Nutzervideos veröffentlicht, und das obwohl dies laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nicht zulässig ist. "Wenn Kameras dauerhaft filmen oder sogar Videos veröffentlicht werden, ist das genau die Überwachung, die wir nicht wollen“, sagt der Datenschutzbeauftragte. Die Versicherung sieht die Verantwortung über das Videomaterial bei den Nutzern. "Wir als Versicherer wollen die Daten nicht", sagt Zdral.

Sind Dashcams die Zukunft?

Die Bayrische Versicherung sieht die Dashcam als Zukunftsmodell. Die Kameras sollen nicht nur zu sicherem Fahrverhalten verleiten, sondern führen auch dazu, dass die Schuldfrage bei einem Unfall schneller geklärt werden kann. Das Angebot kommt anscheinend gut an. "Bisher war die Resonanz sehr gut. Wir merken, dass wir mit dem Angebot einen Nerv getroffen haben", sagt Zdral. Der Datenschutzbeauftragte Kugelmann sieht darin allerdings keinen Erfolg: "Meiner Meinung nach ist die Verbreitung von Dashcams ein Schritt in die falsche Richtung, denn oft führen diese Kameras zu Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte."