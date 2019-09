per Mail teilen

Es wird wenig darüber gesprochen und doch passiert es häufiger als gedacht: Man ist in einer Beziehung und geht mit einer anderen Person fremd. Wir haben mit Paartherapeutin Vanessa Jilg darüber gesprochen, warum ein Seitensprung nicht immer das Ende einer Beziehung sein muss.

24 Prozent der Befragten einer repräsentativen Umfrage von Parship hatten schon einmal während einer Beziehung einen One-Night-Stand und 13 Prozent sogar eine längerfristige sexuelle Affäre. So ein "Seitensprung" ist ein tiefer Vertrauensbruch und bedeutet für viele Paare das Beziehungsaus. Doch meist ist schon lange davor etwas im Argen gewesen.

"Die meisten Paare wollen treu sein" Vanessa Jilg - Paartherapeutin

"Ein Seitensprung ist oft ein einfacher Weg Bedürfnisse, die in der Beziehung unerfüllt bleiben auszulagern", sagt Paartherapeutin Vanessa Jilg. Das seien nicht nur sexuelle, sondern vor allem auch emotionale Bedürfnisse. Probleme in der Beziehung bedeuten aber nicht, dass sich der Betrogene schuldig fühlen muss. "Ich sage zu den Paaren immer, jeder hat 50 Prozent Verantwortung für die Beziehung, aber jeder hat aber auch 100 Prozent Verantwortung für das eigene Verhalten", so Jilg.

Auflauern, ausspionieren oder beobachten?

Hat man den Verdacht, dass der Partner fremd geht, wollen viele um jeden Preis die Wahrheit wissen. Den Partner zu überführen, ist laut Vanessa Jilg allerdings genau der falsche Weg: "Ausspionieren ist schließlich auch ein Vertrauensbruch!" Auch sollte man den Partner nicht direkt mit Vorwürfen konfrontieren. Sind die Vermutungen falsch, kann das der Beziehung schaden. "Statt gleich mit Vorwürfen zu kommen, kann man auch erst einmal das veränderte Verhalten des Partners ansprechen", sagt Vanessa Jilg. So gibt man dem Partner die Chance, selbst reinen Tisch zu machen.

Die Beziehung retten

Liegen die Karten auf dem Tisch, stellt sich die Frage, wie es mit der Beziehung weitergehen soll. Ein Betrug ist ein Vertrauensbruch und hinterlässt bei den Betroffenen tiefe Verletzungen. Auch wenn die Wunden nicht zu unterschätzen sind, muss der Fehltritt nicht immer das Ende der Beziehung bedeuten. "Aus Krisen erwachsen Chancen", sagt Vanessa Jilg. In erster Linie sei es nach dem Seitensprung wichtig, offen miteinander über Probleme zu reden. Dieser Prozess braucht Zeit, doch nur wenn der betrogene Partner alle Fragen stellen kann, gibt es eine Chance die Beziehung zu heilen. Doch nicht alle Paare schaffen diese Gratwanderung. Denn emotionale Nähe, ist nach einem Vertrauensbruch nicht immer möglich.