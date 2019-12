Manni's Kleine Welt, Johannes Feick oder der Gospel Chor New Directions: Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab und entscheiden Sie, wer in das große Finale in Wissen einzieht.

Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab

Nur einer kann gewinnen. Aus allen Teilnehmern der 2. Vorrunde hat unsere Jury drei Titel ausgesucht. Und jetzt kommen Sie ins Spiel! Stimmen Sie bis Freitag, den 6. Dezember 2019, 8.00 Uhr per Telefon-Ted unter 0180 3 797 111 (9 Cent aus dem Festnetz / max. 42 Cent aus dem Mobilfunknetz) für Ihren Favoriten ab und entscheiden Sie, wer am 19. Dezember beim großen Finale in Wissen mit dabei ist.

0180 3 797 111

9 Cent aus dem Festnetz / max. 42 Cent aus dem Mobilfunknetz

Manni's Kleine Welt - "Gehaichnis"

Dauer 3:13 min Manni's Kleine Welt - "Gehaichnis" Manni's Kleine Welt - "Gehaichnis"

Johannes Feick - "Frieden auf Erden"

Dauer 2:21 min Johannes Feick - "Frieden auf Erden" Johannes Feick - "Frieden auf Erden"

Gospelchor New Directions - "So viel mehr"

Dauer 4:15 min Gospelchor New Directions - "So viel mehr" Gospelchor New Directions - "So viel mehr"

So geht es weiter

Noch stehen zwei Vorrunden aus und unsere Jury fiebert Ihrem Beitrag entgegen. Am Montag, den 2. und 9. Dezember, starten wir die zweite und dritte Vorrunde, deren Sieger ebenfalls am 19. Dezember mit Tony Hadley - ex Spandau Ballet - in Wissen beim SWR1 Weihnachtskonzert auf der Bühne stehen werden.

Hier finden Sie die weiteren Kandidaten der 2. Vorrunde: