Johannes Feick gewinnt mit seinem Titel "Frieden auf Erden" die 2. Vorrunde des Weihnachtssong Contests. Der Gospelchor New Directions ("So viel mehr") und Manni's Kleine Welt ("Gehaichnis") landen auf den Plätzen 2 und 3.

1. Platz: Johannes Feick - "Frieden auf Erden"

Dauer 2:21 min Johannes Feick - "Frieden auf Erden" Johannes Feick - "Frieden auf Erden"

2. Platz: Gospelchor New Directions - "So viel mehr"

Dauer 4:15 min Gospelchor New Directions - "So viel mehr" Gospelchor New Directions - "So viel mehr"

Platz 3: Manni's Kleine Welt - "Gehaichnis"

Dauer 3:13 min Manni's Kleine Welt - "Gehaichnis" Manni's Kleine Welt - "Gehaichnis"

So geht es weiter

Eine Vorrunde steht noch aus und unsere Jury fiebert Ihrem Beitrag entgegen. Am Montag, den 9. Dezember starten wir die dritte und letzte Vorrunde, deren Sieger ebenfalls am 19. Dezember mit Tony Hadley - ex Spandau Ballet - in Wissen beim SWR1 Weihnachtskonzert auf der Bühne stehen wird.

Hier finden Sie die weiteren Kandidaten der 2. Vorrunde: