Es bleibt spannend. Im Programm von SWR1 Rheinland-Pfalz stellen wir Ihnen alle Teilnehmer der 3. Vorrunde des SWR1 Weihnachtssong Contest vor.

So geht es weiter

Jetzt liegt es bei unserer Jury zu entscheiden, welche drei Titel in der 3. und letzten Vorrunde 2019 um den Einzug ins Finale kämpfen. Ab Mittwoch, den 11. Dezember um 21 Uhr haben Sie bis Freitag, den 13. Dezember um 8 Uhr die Möglichkeit für einen der drei Beiträge per Telefon-Ted abzustimmen.

Die Sieger der drei Vorrunden stehen dann am 19. Dezember beim großen Finale mit Tony Hadley - ex Spandau Ballet in Wissen beim SWR1 Weihnachtskonzert auf der Bühne.

Hier finden Sie alle Teilnehmer der 3. Vorrunde: