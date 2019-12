Johannes Feick, Fairy Bauss und Fohr Five stehen am Donnerstag in Wissen zusammen mit Tony Hadley beim SWR1 Weihnachtskonzert auf der Bühne und kämpfen um den Nick.

Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab! Stimmen Sie ab Dienstag, den 17. Dezember (7 Uhr) bis Donnerstag, den 19. Dezember 2019, ca. 19.40 Uhr per Telefon-Ted unter 0180 3 797 111 (9 Cent aus dem Festnetz / max. 42 Cent aus dem Mobilfunknetz) für Ihren Favoriten ab und entscheiden Sie, wer den SWR1 Weihnachtssong Contest 2019. Fairy Bauss - "Alone at rocking X-mas" Dauer 3:24 min Fairy Bauss - "Alone At rockin X-mas" Fairy Bauss - "Alone At rockin X-mas" Johannes Feick - "Frieden auf Erden" Dauer 2:21 min Johannes Feick - "Frieden auf Erden" Johannes Feick - "Frieden auf Erden" Fohr Five - "Zweihnacht" Dauer 4:12 min Fohr Five - "Zweihnacht" Fohr Five - "Zweihnacht" Erleben Sie das WSC-Finale im Live-Stream Zum zehnten Mal geht es auch in diesem Jahr um die begehrte WSC-Trophäe, den "Nick". SWR Wir übertragen das große Finale am Donnerstag, den 19. Dezember ab 19 Uhr an dieser live aus Wissen auf swr1.de. Sonderpreise stehen fest Der Sonderpreis in der Kategorie "Nachwuchs" geht in diesem Jahr an die 13-jährige Vianne Elle aus Trier-Ruwer. Die WSC-Jury war begeistert und gratuliert ganz herzlich! Dauer 4:18 min Vianne - "Waiting for Christmas" Vianne - "Waiting for Christmas" Ebenfalls einen Sonderpreis in der Kategorie "Chor" geht an den "Chor Divertimento" aus dem Westerwald. Herzlichen Glückwunsch! Dauer 2:28 min Chor Divertimento - "Ein neues Weihnachtslied" Chor Divertimento - "Ein neues Weihnachtslied"