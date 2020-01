per Mail teilen

Tauchen Sie mit uns ein in den Pfälzer Wald und erfahren Sie alles zum Thema Wild: Beim unserem "Genuss ganz nah"-Workshop am 2. Februar gibt's die Infos aus erster Hand!

Erleben Sie zusammen mit den beiden Hobbyjägern und gelernten Köchen Andreas Maurer und Bastian Trenner aus Herxheimweyher die Faszination Wildgericht. Beide gehen seit gut einem Jahr regelmäßig auf die Pirsch und bezeichnen sich selbst als "Jäganer", also Menschen, die am liebsten das essen, was sie auch selbst erlegt haben.

Die "Jäganer" Bastian Trenner und Andreas Maurer SWR

Wildwoche bei SWR1 Rheinland-Pfalz

Im Programm von SWR1 Rheinland-Pfalz stellen Ihnen Andreas Maurer und Bastian Trenner vom 27. bis 31. Januar ihre Lieblingswildgerichte vor. Dabei geht es auch darum, dass die beiden Köche versuchen, möglichst viele Lebensmittel selbst herzustellen. So sammeln sie die Zutaten für ihre Wildgerichte selbst im Wald oder bauen sie im eigenen Gemüsegarten an.

Außerdem erklären uns die beiden Jäger, wie man eigentlich zu diesem Hobby kommt und welche Voraussetzungen zu erfüllen sind. Und es geht um Wild als Alternative zum Fleisch aus Massentierhaltung.

Genuss ganz nah Workshop "Wild auf Wild"

Bei unserem Workshop am Sonntag, 2. Februar, im Herxheimer Unterwald dürfen Sie dann selbst Hand anlegen. Gemeinsam mit den beiden Köchen stellen Sie Wildbratwürste her und setzen einen echten Wildfond an.

Melden Sie sich jetzt zum Workshop an!

Datum: Sonntag, 2. Februar 2020 Beginn: 12:00 Uhr

Ort: Grillhütte Herxheim

Am Kleinwald 41

76863 Herxheim

Lageplan Preis: 25,00 Euro Informationen Mitwirkende: Andreas Maurer, Bastian Trenner (Jäganer)

Anke Müller (SWR1)

Hier können Sie eine Anfahrtsskizze zur Grillhütte Herxheim als Pdf-Datei herunterladen.