Plätzchen backen und Sissi gucken: Rituale sind besonders in der Weihnachtszeit für viele Menschen wichtig. Warum eigentlich?

Alle Jahre wieder - das ist an Weihnachten Programm. Denn in dieser Zeit des Jahres ist vielen Menschen das Festhalten an Ritualen und Routinen wichtig, die schon seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten gepflegt werden.

Als der Adventskranz noch 24 Kerzen hatte

So ist es etwa beim Adventskranz. Im Winter 1839 entzündete der Theologe Johann Hinrich Wichern erstmals Kerzen in der Adventszeit. Er wollte damit Straßenkindern die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest verkürzen. Allerdings sah der Kranz damals eher wie ein Wagenrad aus, das mit 24 Kerzen bestückt war. Die Lichter symbolisieren hierbei die wachsende Freude auf die Geburt von Jesus Christus.

Heute sind zwar nur noch vier Kerzen übrig geblieben, doch die Funktion ist dieselbe: Mit jedem Licht, das angezündet wird, steigt die Vorfreude auf das Weihnachtsfest.

Halt und Identifikation

Rituale sind für Menschen wichtig. Sie geben Halt und schaffen Gemeinschaft. Personen, die die gleichen Rituale haben, fühlen sich eher einer gemeinsamen Gruppe zugehörig.

Dabei müssen sich diese nicht am Glauben orientieren. Auch das alljährliche Plätzchen backen mit oder ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt können feste Bestandteile der alljährlichen Identität stiftenden Routine sein.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz

Musik für den Gruppenzusammenhalt

Das gilt auch für Weihnachtslieder. Jedes Kind kennt "Oh Tannenbaum" oder "Stille Nacht, heilige Nacht". Und auch hier gilt: "Singen schafft Gemeinschaft", wie Musikpsychologe Andreas Lehmann im SWR1-Interview sagt: "Wir versichern uns Gegenseitig, dass diese Lieder für uns wichtig sind. Dadurch bekommen sie Bedeutung für die Gemeinschaft."

Dabei wünscht sich der Experte vor allem eins: Dass die Menschen wieder richtig hinhören und Weihnachtslieder nicht nur als nervige Beschallung in den Innenstädten wahrnehmen.

Denn dann tragen die Lieder ganz besonders dazu bei, Weihnachten zu dem zu machen, was es für viele Menschen ist: eine besinnliche Zeit im Jahr, die man im Kreis der Familie verbringt.