Dauer 2:17 min Ehrendoktortitel für Ranga Yogeshwar Komplizierte Wissenschaft für jeden verständlich machen: Das kann Ranga Yogeshwar richtig gut. Dafür bekommt er von der Uni Koblenz/Landau die Ehrendoktorwürde. Im Interview erzählt er von seinem Faible für komplexe Sachverhalte - und wie er zum Fußball steht.

Wie schwer ist es, komplizierte Dinge verständlich zu machen?

Das ist schwer - aber auch schön. Zunächst muss man sich im Detail mit der Sache auseinandersetzen. Nur wer wirklich etwas versteht, kann es auch einfach erklären. Bei der Erklärung muss man die Grundprinzipien herausarbeiten, damit jeder bei dem Thema mitreden kann. Auf Dauer kann der Fortschritt nicht nur einer Minderheit vorbehalten sein.

Gibt es Themen, bei denen Sie aussteigen?

Ja klar. Es gibt die Themen, die mich weniger interessieren. Also wenn Sie mich zum Thema Fußball befragen, dann bin ich wahrscheinlich ein Ignorant. Aber es gibt andere Themen, bei denen man an die Grenze der Vermittelbarkeit stößt. Bestimmte Bereiche der Mathematik sind wirklich toll, aber das kriegt man nicht mehr herunterdestilliert.

Mathematische Formeln - für den einen das Paradies, für den anderen der blanke Horror picture-alliance / Reportdienste picture alliance/imageBROKER

Denn man darf nicht vergessen: Der Charme liegt doch auch manchmal in der Komplexität. Und die lässt sich nicht unbedingt in einer Minute dreißig vermitteln.

"Mensch und Maschine - wer programmiert wen?", das ist Ihr Thema bei der Preisverleihung. Programmiert die Maschine schon den Menschen?

Ja, in einigen Bereichen beginnt das. Natürlich nicht so, wie man sich das vorstellt, dass ein Roboter anfängt im Gehirn herumzuprogrammieren. Aber es geht darum, dass die Veränderung in der Technik auch zu Verhaltensänderungen bei uns führt.

Ranga Yogeshwar Der Fachbereich Bildungswissenschaften der Universität Koblenz/Landau verleiht Ranga Yogeshwar am Abend in Koblenz den Ehrendoktortitel. Der Wissenschaftsjournalist wurde am 18. Mai 1959 in Luxemburg als Sohn eines indischen Ingenieurs und einer luxemburgischen Künstlerin geboren. An der RWTH Aachen schloss er ein Studium als Diplom-Physiker ab. Bekannt wurde er als Moderator verschiedener Hörfunk- und TV-Sendungen ("Die große Show der Naturwunder"/ARD) mit naturwissenschaftlichen Themen und erhielt dafür zahlreiche Auszeichnung.

Beim Videobeweis im Fußball haben Sie das Beispiel, wo Sie heute den Menschen in gewisser Weise auch programmieren. Es bleibt ja nicht nur beim Videobeweis. Wenn man sich anschaut, wie das Laufpensum, ja fast alles von Spielern datenmäßig erfasst wird - da kann man fast schon prognostizieren, wie weitere Spiele laufen werden. Sie merken: Es tritt ein neues Denken ein, aber der Charme des Fußballs ist genauso wie der Charme des Lebens - Menschen können manchmal überraschen.

Sind Sie ein Technikfreak?

Ich bin definitiv ein Technikfreak! Ich definiere Freak dabei so, dass ich offen für neue Techniken bin, dass ich mir im Bereich der Künstlichen Intelligenz die Mühe mache und selber weiß, wie man so etwas programmiert. Der entscheidende Punkt ist, nicht blind, sondern reflektiert in diese Technik hineinzuspringen.

Stichwort Künstliche Intelligenz. Gibt es für Sie eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf?

Man muss überlegen, wo gibt es großartige Chancen und wo gelbe und rote Linien, die es nicht zu überschreiten gilt. Wir sind heute vom Datensammeln und - kombinieren geradezu berauscht. Eine gewisse Gefahr droht, dass wir Menschen nur noch nach ihren Daten bewerten und einordnen.

In Bewerbungsgesprächen werden heute schon Systeme eingesetzt, die die Aussagen der Bewerber mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz nach bestimmten Schlüsselwörtern durchsuchen und nach deren Häufigkeit die Kandidaten dann einstufen. Das lehne ich ab, denn: