Frauen und Männer leben Freundschaften sehr unterschiedlich: Frauen reden, Männer prahlen. Soweit so gut, doch können auch Frauen und Männer "nur" miteinander befreundet sein?

Wolfgang Krüger, Psychotherapeut aus Berlin und Autor unter anderem des Buchs "Freundschaft: beginnen, verbessern, gestalten", sagt: Ja. Dafür müssen jedoch einige Bedingungen erfüllt sein. Gefordert ist dabei der Mann.

Was unterscheidet Männer und Frauen beim Thema Freundschaft?

Männerfreundschaften sind ein Fiasko. Zweidrittel aller Frauen haben mindestens eine beste Freundin, der sie wirklich alles erzählen können, aber nur ein Drittel der Männer haben einen besten Freund. Wir Männer wollen im Leben Helden sein, großartig und stark. Männerbekanntschaften sind daher oft von Rivalität geprägt. Wir erzählen ungern, wenn etwas schief läuft oder mit Scham besetzt ist.

Wem erzählen Männer überhaupt davon?

Oft ist die Ehefrau die beste Freundin und das Drama beginnt, wenn die Frau sich trennt. Dann zeigt sich, dass Männer viel zu wenig Freundschaften haben. Ich plädiere deshalb seit vielen Jahren dafür, dass wir Männer endlich lernen, untereinander intensivere Freundschaften zu haben. Das würde auch unser Verhältnis zu Frauen entspannen.

Dauer 10:31 min "Männer-Frauen-Freundschaften sind ein Fiasko" "Männer-Frauen-Freundschaften sind ein Fiasko"

Welche Spannung verhindert die Freundschaft von Männern und Frauen?

Die Freundschaft von Männern und Frauen ist das nächste Fiasko. Denn wenn Männer Freundschaften haben, dann vermehrt mit Frauen, weil da die Rivalitätsproblematik geringer ist. Fünfzig Prozent aller Menschen sagen jedoch, dass das nicht klappt, weil Männer irgendwann doch versuchen die Frauen anzugraben. Frauen sind dazu fähig durch Gespräche Nähe herzustellen. Für Männer ist die einfachste Form Nähe herzustellen, anderen an die Wäsche zu gehen.

Was müssen Männer - aber auch Frauen - also über Freundschaft lernen?

Die Kunst der Freundschaft ist, sich nach dem anderen zu erkundigen, ihn anzurufen oder einzuladen. Es wurde jahrelang überlegt, wie man Partnerschaften verbessern kann. Wir können allerdings auch mehr in Freundschaften investieren, denn diese sind die Basis für unser Lebensglück.

Freundschaft: beginnen - verbessern - gestalten von Wolfgang Krüger ist bei Amazon Books on demand unter ISBN 3738656073 erschienen und kostet 9,90 Euro. W. Krüger

Aber wie beginnt man eine Freundschaft?

Erwachsene brauchen oft viele Treffen, um aufzutauen. Dafür sind etwa Sportgruppen gut geeignet. Nach einigen Treffen trinkt man vielleicht mal gemeinsam einen Tee oder Kaffee. Kinder fragen stattdessen einfach: "Willst Du mit mir spielen?" So können wir eigentlich auch beginnen. Ist der Damm gebrochen, sprechen wir auch über persönlichere Dinge. Das ist die Geburtsstunde einer Freundschaft.

Ist man irgendwann zu alt, um eine Freundschaft zu beginnen?

Freundschaften lassen sich in jedem Alter beginnen. Wir brauchen sie vor allem dann, wenn wir nicht mehr arbeiten gehen. Eine Freundschaft muss mindestens zwei Jahre bestehen, damit sie wirklich belastungsfähig ist. Wenn wir eine Trennung oder eine schwere Krankheit haben, müssen wir wissen, ob wir das einem Freund wirklich zumuten können. Damit uns jemand richtig kennt, versteht und ermutigen kann, müssen wir ihm bereits zuvor viel von uns erzählt haben.

Wie viele wirkliche Freundschaften können wir im Leben haben?

In sieben Jahren gehen im Schnitt 50 Prozent aller Freundschaften auch wieder zu Ende. Wir alle sind also wieder ein großer Durchgangsbahnhof und nur drei Lebensfreundschaften bleiben in der Regel erhalten. Diese haben eine Durchschnittsdauer von über 30 Jahren.

Wir kann ich Freundschaften richtig pflegen?

Ich empfehle einen Abend in der Woche miteinander Zeit zu verbringen. Die Freundschaften sollen ja nicht nur etwas sein, dass ich abrufe, wenn ich in Not bin. Ich muss Freundschaften wirklich pflegen, so wie ich einen Garten pflege. Ich muss mir also Gedanken machen, wen ich lange nicht mehr gesprochen habe, wen ich vielleicht vergessen habe oder wo ich ein komisches Bauchgefühl habe. Deshalb muss ich immer wieder in Freundschaften investieren. Warum soll man nur Liebesbriefe schreiben? Warum nicht auch mal einen Freundschaftsbrief?