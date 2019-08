per Mail teilen

Das Schreddern von Küken, der chemische Kampf gegen Unkraut und das Düngen sorgen immer wieder für Kritik an der konventionellen Landwirtschaft. Es gibt erste Ansätze für Alternativen.

Es ist ein hoch umstrittenes Verfahren in der konventionellen Eierproduktion: Jedes Jahr werden in Deutschland rund 45 Millionen männliche Küken getötet und geschreddert, weil sie keine Eier legen und zu wenig Fleisch liefern. Das macht die Aufzucht für die Züchter unwirtschaftlich.

Forscher aus Königswinter suchen jetzt Alternativen. Sie wollen herausfinden, ob es Hühnerrassen gibt, deren Hennen viele Eier legen und deren Hähne aber auch mehr Fleisch ansetzen. Dann müssten männliche Küken nicht mehr geschreddert werden.

Doch noch ist es ein Forschungsprojekt und das Kükenschreddern geht weiter.

Das Bundesverwaltungsgericht hält das millionenfache Töten von Küken vorerst weiter für zulässig. Das gilt allerdings nur solange bis ein marktreifes Verfahren entwickelt und eingesetzt werden kann, das die Geschlechtsbestimmung der Küken schon im Ei erlaubt. Wann das aber kommt bleibt aber offen. Solange werden weiterhin jedes Jahr in Deutschland rund 45 Millionen männliche Küken getötet. Das Gericht verwies allerdings auch darauf, dass das das Tierwohl eigentlich über den wirtschaftlichen Interessen der Züchter anzusiedeln sei. In diesem Fall aber wegen jahrzehntelanger Praxis eine Übergangszeit eingeräumt werde.

Wasserdampf statt Unkrautvernichter

Die Stadt Mayen nutzt eine spezielle Maschine, um Unkraut auf öffentlichen Straßen und Plätzen zu vernichten. Hierbei bläst ein Fahrzeug 135 Grad heißem Wasserdampf auf die ungewollten Pflanzen.

Das Grünflächenamt in Mayen nutzt Wasserdampf statt Glyphosat.

Der kleine Lkw sieht so ähnlich aus wie eine Kehrmaschine. Nur vorne, wo normalerweise die Besen rotieren, strömen dicke Wasserdampf-Wolken aus dem Gerät. "Der Wasserdampf zersetzt die Zellteile der Pflanze, die kann dadurch kein Wasser mehr aufnehmen und geht kaputt", sagt Stadtgärtner Lars Assenmacher vom Mayener Grünflächenamt.

Die Methode sei aufwendiger als vorher und müsse öfter wiederholt werden, sagt Assenmacher. Bis zu acht Stunden sitzt der Gärtner täglich in dem dampfenden Mini-Lkw. Aber einen entscheidenden Vorteil gibt es: Wasser ist deutlich umweltfreundlicher als chemische Mittel - zum Beispiel als Glyphosat.

Karbonisierter Dünger

Die Technische Hochschule Bingen und eine Firma aus dem Hunsrück haben einen Öko-Dünger aus Gülle entwickelt. Mit ihm wurden Testfelder in Bingen und Bell im Hunsrück gedüngt. Die Schadstoffe aus der Gülle würden dazu verbrannt und die Nährstoffe zu einer Art festen Kohle verarbeitet, sagt Thomas Appel von der Hochschule. Einen Vorteil hat der neuartige Dünger auch für die Anwohner: Er stinkt nicht so sehr.

Es gibt eine Dünger-Variante, die nicht so stark wie Gülle riecht.

Erste Tests an Jungpflanzen hätten ergeben, dass der neue Dünger ungefähr die halbe Wirkung habe, wie herkömmliche Arten. Trotzdem sei er attraktiv, so Appel. Regionen, die zu viel Gülle produzierten, könnten sie in Form von fester Kohle viel besser transportieren.

Davon profitierten Gebiete mit wenig Mastbetrieben wie Rheinhessen. Sie bekämen so sehr günstigen Dünger, der auch die Böden schone.