Die Liebe zum eigenen Auto ist nicht mehr so heiß und innig wie früher. Die Zeiten, in denen man mit dicken Autos Eindruck schinden konnte, sind vorbei. Dagegen lässt sich mit E-Autos oder E-Bikes punkten. Wir haben bei Sozialforscher Professor Andreas Knie nachgefragt.

Der Individualverkehr sei für die moderne Gesellschaft weiterhin wichtig, erklärt Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. "Aber wir brauchen dafür nicht mehr das eigene Blechgerät." Autos gebe es bereits jetzt zu viele. In Zukunft werde es "Nutzen statt besitzen" heißen, sagt der Sozialforscher. Für die Fahrt von A nach B würden dann Mietauto, Straßenbahn oder die S-Bahn genutzt. Das sei effizienter, denn es gebe mehr Mobilität mit weniger Fahrzeugen.

Lustkiller Auto

Umfragen hätten gezeigt, dass die Menschen das Auto mittlerweile mehr als Last, denn als Lust empfinden. Die Folge: Sie reduzieren die Nutzung, wenn es ihnen möglich ist. Da immer mehr Menschen (wieder) in die Stadt zögen, werde es ihnen leichter gemacht, auf alternative Beförderungsmittel umzusteigen.

Wasserstoff statt Benzin - neue Antriebsformen sind gefragt SWR SWR - Klaus Peter Karger

Wie wird die Mobilität auf dem Land aussehen?

"Wir haben dort eine Abhängigkeit geschaffen, die uns zur Last geworden ist. Die Kneipe und der Lebensmittelladen sind dort schon lange geschlossen und wir müssen alles mit dem Auto machen", so der Sozialforscher. Deshalb müsse sich dort das Leben ändern - Arbeit und Freizeit würden näher aneinanderrücken. Dort würde man nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahren, sondern zuhause bleiben oder nur zwei bis drei Tage arbeiten und das im Wohnort, prognostiziert Andreas Knie. "Es wird auch nicht jeder allein zur Arbeit fahren, sondern verstärkt Fahrgemeinschaften bilden. Die Autos teilt man durch Plattformen im Internet, die die Autos intelligent teilen und das ohne Einbußen in der Qualität und im Komfort."

Werden Busse und Bahnen dann günstiger?

Davon geht der Wissenschaftler nicht aus, aber die Taktfrequenzen und das Angebot in den Randzeiten würden verbessert. Bis 24 Uhr müsse jeder an einen Verkehrsknotenpunkt im ländlichen Raum kommen können. Die Feinverteilung werde in der Zukunft aber dann mit Autos passieren. "Dafür muss sich der Nah- und Fernverkehr aber drastisch ändern. Der ÖPNV, wie wir ihn kennen, wird keine Alternative zum Auto sein. In diesem Bereich müssen wir uns neu erfinden", so Andreas Knie.

Ein Bus fährt an einer Haltestelle vorbei picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Neuausrichtung der Autoindustrie

"Die Autoindustrie muss schneller und radikaler umdenken. Sie muss endlich den Verbrennungsmotor aus dem Schrank nehmen", fordert Sozialforscher Knie. "Sie hat elektrische Antriebe, sie hat Wasserstoffantriebe." Die Autoindustrie müsse sich auf weniger Autos mit mehr Dienstleistung konzentrieren. Wo die Reise hingehe, zeigten amerikanische Firmen. Hier gelte die Formel "Nutzen statt besitzen". Von diesen Individualfahrzeugen werden wir nach Einschätzung des Sozialforschers nicht mehr so viele haben. Sie könnten aber von mehreren Menschen genutzt werden.

Autonomes Fahren - ein Teil der Mobilitätszukunft dpa Bildfunk picture alliance/Daniel Naupold/dpa

Blick in die Zukunft

Prof. Knie wagt auch einen Blick in die Zukunft: In 20 Jahren werde es ganze Autoflotten geben, die sich selbst steuern und die untereinander gut vernetzt seien. In den Ballungsräumen würden die Menschen weiterhin mit U-Bahn und Bussen fahren. Allerdings werde niemand mehr ein privates Verkehrsmittel besitzen müssen, prognostiziert der Sozialforscher.