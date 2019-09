Wespen strapazieren gerade im Spätsommer gerne unsere Nerven. Aufgeregt summen sie um alles Süße und wer nicht aufpasst, der kann auch gestochen werden. Trotzdem ist die Wespe extrem nützlich.

Wespen bekämpfen unliebsame Schädlinge im Garten und einige Arten bestäuben sogar Blütenpflanzen. Ein Wespenstaat kann pro Tag mehrere tausend kleine Insekten und Schädlinge wie Raupen, Motten oder Mücken vertilgen.

Eine Wespenkönigin baut ein Nest. Am Bau können später bis zu 4.000 Arbeiterinnen gleichzeitig beteiligt sein. dpa Bildfunk Stefan Puchner

In ihrer Eigenschaft als Aasfresser kümmern sich die Tiere zudem emsig um die Beseitigung von Kadavern und helfen somit der Natur.

Was Sie noch nicht über Wespen wussten

Eine besondere Wespenart, die Brackwespe, kann so abgerichtet werden, dass sie Sprengstoff aufspürt. In Wespenstaaten haben nur weibliche Tiere das Sagen. Männliche Wespen sind ausschließlich für die Vermehrung zuständig und sterben danach. Am Bau eines Wespennests können bis zu viertausend Arbeiterinnen gleichzeitig beteiligt sein.

In der Ruhe liegt die Kraft

Wo Wespen auftauchen, sorgen sie nicht selten für Aufregung und Angst. Der Grund liegt im relativ schmerzhaften Stich der wehrhaften Insekten.

Doch gerade unsere Aufregung und unser Angstschweiß versetzt die kleinen Insekten erst richtig in Rage. Wespen werten unsere Angst als Alarmsingal. Vermeiden sie also hektische Bewegungen und behalten Sie die Tiere einfach nur im Blick. Wegblasen ist keine Alternative, denn das ausgeatmete Kohlendioxid macht die ruhigen Tiere erst aggressiv, ebenso wie der Versuch, sie einfach "wegzuwischen", so Experten des BUND.

Auch farbenfrohe Kleidung kann die Plagegeister in schwarz-gelb jetzt im Spätsommer anlocken. Will man also nicht umschwärmt werden, so empfehlen Tierschützer Kleidung in möglichst dunklen Farben.

Essen und Getränke abdecken

Wespen werden durch süße Speisen oder Fleisch angelockt. Es empfiehlt sich also Speisen und Getränke abzudecken und nicht offen stehen zu lassen. Ein Bierdeckel auf dem Kaltgetränk leistet wunderbare Dienste. Beim Essen unbedingt darauf achten, dass kein Insekt mit gegessen wird.

Erste Hilfe

Einzelne Wespenstiche sind zwar schmerzhaft, für gesunde Erwachsene aber in der Regel harmlos. Es gibt aber auch Situationen, in denen ein Stich lebensbedrohliche Ausmaße annehmen kann.

Vorsicht beim Esssen, Stiche im Mund und Rachenraum können gefährlich werden. dpa Bildfunk Karl-Josef Hildenbrand

Gefährlich sind ihre Stiche in der Regel nur für Allergiker oder im Mund- und Rachenraum. Dann ist schnelle Hilfe gefragt. Prof. Peter Seferin, DRK

In solchen Fällen sollte umgehend der Notruf (112) gewählt werden. Stiche im Rachenraum bergen die Gefahr einer Atemnot durch das Anschwellen der Schleimhäute und sollten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Innen und außen, zum Beispiel mit Eiswürfeln oder kalten Umschlägen gekühlt werden. Ebenfalls lebensbedrohlich können allergische Reaktionen auf den Stich der Wespe sein:

"Wählen Sie sofort die 112 und lagern Sie den Patienten mit erhöhten Beinen", empfiehlt das DRK. Weiter raten die Experten des Deutschen Roten Kreuzes dazu, unbedingt beruhigend auf den Patienten einzuwirken.

Noch harmloser: Hornissen

Streitende Hornissen. Hornissen sind zwar größer als Wespen, gelten aber als deutlich harmloser. picture-alliance / Reportdienste AGAMI/R. de Jong

Hornissen gehören ebenfalls zur Familie der Wespen. Naturschützer weisen darauf hin, dass diese größeren gelb-schwarzen Insekten aber deutlich harmloser sind. Hornissen stechen nur dann, wenn sie unmittelbar körperlich bedrängt werden. Der Stich einer Hornisse ist weniger scherzhaft als ein Wespenstich. Wer allergisch auf das Gift einer Wespe reagiert, muss auch bei Hornissengift mit einer Reaktion rechnen.

Gut zu wissen: Hornissen gelten gemäß der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) als besonders geschützte Arten. Das vorsätzliche Anlocken, Fangen oder töten kann in Rheinland-Pfalz mit bis zu 5.000 Euro Strafe belegt werden.