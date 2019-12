per Mail teilen

In der neuen Kochshow "Tellertausch" müssen die Teilnehmer immer wieder die Küche tauschen. Wie das geht, erklärt Moderator Johann Lafer im Gespräch mit SWR1.

Tellertausch-Moderator Johann Lafer ard-foto s2-intern/extern Peter Hönnemann

SWR1: Wie kann man sich das mit dem Küchentausch vorstellen?

Johann Lafer: Da hat sich etwa jemand zu Beginn überlegt, dass er Bohnengemüse mit gebratenem Lammrücken kochen will. Nach einiger Zeit ertönt ein Signal und die Köche werden getauscht. Der neue Koch muss erst einmal überlegen, was er mit dem angefangenen Gericht macht. Dabei sind Sachen passiert, das können Sie sich gar nicht vorstellen.

SWR1: Zum Beispiel?

Johann Lafer: Da hat jemand Lammrücken vorbereitet und in den Ofen gesteckt. Dann wurde gewechselt. Der neue Koch dachte, der Lammrücken sei bereits fertig. Stellte aber nach einiger Zeit fest, dass der Ofen noch kalt war. Der kam ganz schön ins Schwitzen.

Dauer 44:28 min Sendezeit 17:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Rasanter Kochwettstreit mit Profiköchen Die vier Profiköche Cornelia Poletto, Caroline Autenrieth, Nelson Müller und Ali Güngörmüs liefern sich einen rasanten Kochwettstreit. Wer kann beim "Tellertausch" mit seiner Kreation aus Lamm, Forelle, Wachtel oder Ziegenkäse überzeugen?

SWR1: Ist das dann eine Art Stand-up-Comedy am Herd?

Johann Lafer: Es ist auf jeden Fall faszinierend zu sehen, wie man es schafft, bei so einem Chaos ein leckeres Essen zu machen.

SWR1: Was macht die Sendung dann aus?

Johann Lafer: Sie ist unglaublich abwechslungsreich. Man hat ja oft Zuhause die Situation, dass man etwas kocht und es schmeckt nicht. Dann versucht man alles mögliche, um das Gericht zu retten. Genauso ist es in der Sendung.

Dauer 44:31 min Sendezeit 17:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Welche Gemüse-Kreation punktet? Hat der vegetarische Warenkorb eine Chance gegen Kabeljau, Entenbrust und Kalb? Cornelia Poletto, Caroline Autenrieth, Nelson Müller und Ali Güngörmüs geben beim Kochwettstreit "Tellertausch" alles, um aus Strudelteig, Lauch und Papaya ein kreatives Gericht zu zaubern.

SWR1: Wie sieht das Happy End nach 45 Minuten aus?

Johann Lafer: Die letzte Küche ist die entscheidende und dort kommt es auf den letzten Teller an. Beispielsweise aus dem geplanten Zwiebelgulasch hat ein Koch in der letzten Küche noch eine Zwiebelsuppe gezaubert und mit Sahne gemixt. In Kombination mit einer Falafel hat er dann gewonnen und somit aus dem Vorhandenen das Beste gemacht. Der finale Teller wird der Jury präsentiert und von ihr bewertet. Der Gewinner bekommt 3.000 Euro, die er einem sozialen Zweck spendet. Da lohnt es sich schon, richtig Gas zu geben.

Die neue Kochshow "Tellertausch" mit Johann Lafer läuft ab dem 28.12.2019, 17:15 Uhr, jeweils samstags im SWR Fernsehen.