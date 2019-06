per Mail teilen

Nach dem Stich kommt das große Jucken - und oft auch eine dicke Quaddel. Woran das liegt, wie Sie Mückenstiche vermeiden und was Sie tun können, wenn Sie doch gestochen wurden.

Woher kommen die Quaddeln?

Jeder Mensch reagiert anders auf einen Mückenstich. Das Vorgehen ist immer das gleiche: Die Stechmücke gibt bei ihrem Stich Speichel ab, damit das Blut besser fließt und die Stechmücke schneller saugen kann. Das Eiweiß im Mückenspeichel aktiviert in unserem Körper auch die Abwehrzellen, die direkt zur Stichwunde wandern und dort das Jucken auslösen.

Wie schlimm die Reaktion auf einen Mückenstich ausfällt, hängt von ein paar Faktoren ab. Ist die Stelle beispielsweise am Rücken, erreichen wir sie schlecht und können nicht kratzen. Dort kommt es es dann eher selten zu Quaddeln. Anders sieht es am Bein aus, wo wir ganz einfach an der juckenden Stelle kratzen können.

Kratzen und Bewegung schlecht für Heilungsprozess

Auch am Fußgelenk reagieren Stiche oft schlimm, da das Gelenk und die Haut den ganzen Tag über beansprucht werden und die Stelle sich kaum schonen lässt. Und durch Kratzen oder viel Bewegung der betroffenen Stelle erleichtern wir es Bakterien, an der Einstichstelle eindringen zu können. Im ungünstigsten Fall sind die Bakterien schon über den Stachel der Mücke in unseren Körper eingedrungen.

Eine weitere Theorie besagt, dass der Mückenspeichel durch Insektengift und Pestizide in den letzten Jahren aggressiver geworden ist und wir deswegen stärker auf einen Stich reagieren. Es gibt aber keine wissenschaftlichen Studien, die das belegen.

Tipps gegen Mückenstiche

In den Dämmerungsstunden, wenn die Mücken besonders gerne unterwegs sind, tragen Sie am besten lange Hosen und ein langärmeliges Oberteil.

Stechmücken reagieren sehr auf Schweißgeruch. Gehen Sie daher am besten nochmal Duschen, bevor Sie sich Schlafen legen. Dann haben Sie nachts mehr Ruhe.

Mückensprays zur Vorsorge helfen, Sie müssen die "Duftabwehr" aber regelmäßig erneuern.

Und wenn der Stich dann doch da ist …

... hilft kühlen, kühlen und nochmal kühlen.

Wenn Sie die Finger nicht weglassen können, klopfen Sie auf den Stich, anstatt zu Kratzen. Das hat den gleichen kurzfristigen Effekt, reizt die Wunde aber nicht so.

Sogenannte Stichheiler können den Juckreiz zumindest vermindern. Die Geräte in Stiftform erhitzen die Einstichstelle und bringen das Eiweiß des Insektenspeichels zum Gerinnen.