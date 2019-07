per Mail teilen

Auch wenn die Einbruchszahlen laut Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz seit 2016 gesunken sind, sollte man sein Heim vor der Abfahrt möglichst gesichert hinterlassen. Denn eine gut gesicherte Wohnung gibt Ihnen auch im Urlaub ein sicheres Gefühl.





Einbrecher zerschlägt eine Fensterscheibe (Symbolbild)

Setzen Sie auf Ihre Nachbarn

Der beste Schutz sind aufmerksame Nachbarn. Lernen Sie sie kennen und pflegen Sie die Nachbarschaft. Wer die Immobilie nebenan immer ein bisschen mit im Blick hat, kann schon beim kleinsten Verdacht unter der 110 um Hilfe bitten – das rät auch die Polizei. Bitten Sie Ihre Nachbarn in Ihrer Abwesenheit den Briefkasten regelmäßig zu leeren. Und tauschen Sie ihre Kontaktdaten aus, damit Sie im Urlaub erreichbar sind.

Licht und TV an!

Wenn längere Zeit kein Licht brennt, ist es für Einbrecher ein Indiz, dass die Bewohner nicht da sind. Mit einer einfachen Zeitschaltuhr lassen sich zumindest einige Lampen und das Fernsehgerät an- und ausschalten, auch wenn Sie in Urlaub sind.

Rollläden hoch

Für professionelle Diebe ist ein heruntergelassener Rollladen kein großes Hindernis. Also lassen Sie sie besser oben. Wer über eine elektronische Steuerung verfügt, lässt die Rollläden am Morgen nach oben und abends nach unten fahren.

Unordentlicher Garten

Auch wenn es Ihnen vielleicht schwerfällt, ein bisschen Unordnung im Garten zeigt dem Einbrecher: Hier ist noch jemand zu Hause. Vermeiden Sie aber Dinge liegen zu lassen, die bei einem Einbruch verwendet werden können - wie etwa eine Leiter oder Werkzeuge.

Kein Urlaub in den Sozialen Netzwerken

Urlaubsbilder erfreuen die Freunde – und Einbrecher. So gehen die Langfinger gerne auf Nummer sicher, dass die Bewohner am Strand liegen und nicht auf dem heimischen Sofa. Also verzichten Sie auf die entsprechenden Urlaubsposts!

Einruchssichere Fenster und Türen machen es Dieben schwer

Sicherheitstechnik

Wer Türen und Fenster gegen Einbrüche absichern möchte, sollte das von zertifizierten Handwerkern tun lassen. Und dafür gibt es auch finanzielle Unterstützung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Eine Liste der Handwerksbetriebe finden Sie hier: polizei.rlp.de/handwerksbetriebe-hersteller

Service der Polizei

Wer sich bei der Sicherung der Wohnung oder des Hauses beraten lassen möchte, kann sich dafür auch direkt an die Polizei wenden. Der Service ist kostenlos und ein polizeilicher Berater kommt auch gerne zu Ihnen nach Hause. Weitere Infos finden Sie unter polizei.rlp.de/wer-macht-mein-haus-sicher