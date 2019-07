Eine online gekaufte Matratze darf auch ohne Folie wieder zurückgegeben werden. Das hat der Bundesgerichtshof am Mittwoch entschieden. Wir erklären, welche Widerrufsrechte Kunden haben.

Darf man eine Matratze zurückgeben, die man kurz zuvor online gekauft und bereits ausgepackt hat? Lange Zeit war das umstritten. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden: Das geht. Geklagt hatte 2014 ein Mann aus Mainz. Um seinen Fall ging es am Mittwoch in letzter Instanz beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. "Mit dem europäischen Urteil ist das jetzt reine Formsache", sagt Lea Schulze aus der SWR Rechtsredaktion: Der BGH setzte die europäische Entscheidung für die Rechtslage in Deutschland um.

Widerrufsrecht - was heißt das?

Das Widerrufsrecht gilt grundsätzlich für alle Waren. Wenn man etwas online bestellt, beginnt die 14-tägige Frist erst mit dem Ankommen der Ware beim Verbraucher. Innerhalb der 14 Tage muss ich als Verbraucher meinen Widerruf erklären - einen Grund muss ich dabei nicht nennen. Wichtig ist, dass der Unternehmer mich vorher über mein Widerrufsrecht aufgeklärt hat, sonst beginnt die Frist noch nicht.

Nicht alles darf zurück

Für Lippenstifte gilt das Widerrufsrecht nicht dpa Bildfunk Picture Alliance

Doch es gibt Ausnahmen aus Hygiene- und aus Gesundheitsgründen. Wenn bestimmte versiegelte Waren ausgepackt wurden, können sie nicht wieder zurückgenommen und weiterverkauft werden. Festgeschrieben ist das im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).

"Solche Produkte kann der Käufer also ausnahmsweise nach dem Öffnen nicht mehr zurückschicken. Darunter fallen zum Beispiel Zahnbürsten und Lippenstifte", sagt Lea Schulze. Auch andere Kosmetikprodukte, Rasierapparate, Erotikspielzeug oder auch In-Ear Kopfhörer gehören dazu - also Gegenstände, die sehr "intensiv" mit dem Körper in Kontakt kommen. Sie können nicht weiterverkauft werden.

Nach dem BGB gibt es kein Widerrufsrecht bei "Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde".

Reinigen und gebraucht weiterverkaufen

Aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs gehören Matratzen nicht in diese Kategorie. Ähnliches dürfte auch für Handtücher, Kopfkissen oder Decken gelten. Sie können gereinigt und gebraucht weiterverkauft werden. Das Gericht vergleicht das Ganze mit einem Besuch im Hotel, wo man auch davon ausgehen kann, dass das Bett und die Decken schon einmal benutzt oder gereinigt worden sind.

Das gleiche gilt übrigens für Kleidung: Auch wenn sie beim Anprobieren direkt in Kontakt mit der Haut kommt, kann sie problemlos beim Händler zurückgegeben werden. "Das ergibt sich eindeutig aus den entsprechenden europarechtlichen Vorschriften", sagt Lea Schulze. Auch beim Kauf im Geschäft werden Kleidungsstücke, etwa Badewäsche, auf der bloßen Haut anprobiert, ohne dass diese anschließend gereinigt werden, bevor sie durch einen anderen Kunden anprobiert und gekauft werden.