Laterne, Sonne, Mond und Sterne - Leuchtende Kinderaugen gibt es auch dieses Jahr wieder bei den Martinsumzügen in Rheinland Pfalz.

In Mainz finden am 7. November die ersten vier Martinsumzüge statt. In Finthen und Oberstadt starten die Kinder des Waldorfkindergarten Zauberwald und des evangelischen Lutherkindergarten um 17 Uhr. In Bretzenheim und Hartenberg geht es erst um 17:30 los. Weitere Umzüge in Mainz gibt es dann am 8. November.

Martinsfeuer als leuchtender Abschluss

Auch in Kaiserslautern gibt es am 8. und 11. November zahlreiche Martinsumzüge. Dazu gehört etwa der traditionelle Umzug in der Innenstadt, der am 11. November um 18 Uhr beginnt. Im Anschluss gibt es auf dem Rathausvorplatz das Martinsspiel und ein Martinsfeuer.

In Koblenz finden traditionell in mehreren Stadtteilen Martinsumzüge und Martinsfeuer statt. In der Altstadt startet der Umzug am 10.11.2019 um 17 Uhr. Das Martinsfeuer wird anschließend am Platz vor dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal abgebrannt.

Woher kommt die Tradition? Die Legende des St. Martin Die Erzählung des St. Martin besagt, dass der Soldat zu seiner Militärzeit auf einen Bettler traf, der wegen der klirrenden Kälte stark fror. St. Martin soll daraufhin seinen Mantel mit einem Schwert geteilt haben, um dem Bettler eine Hälfte zu schenken. In der folgenden Nacht erschien ihm Jesus in einem Traum und verkündete, dass er in der Gestalt des Bettlers erschienen war. Das Martinsfeuer und der Martinsumzug Die Traditionen des Martinsfeuers und des Laternenumzugs haben einen ähnlichen Ursprung. Es ging vor allem darum böse Geister zu vertreiben und so wurden am St. Martinstag Feuer entzündet. Außerdem nahmen Kinder ausgehöhlte Kürbisse, in die sie Sterne schnitzen, und zündeten in ihnen Kerzen an. Mit diesen Kürbissen, die an einen Stock gehängt wurden, fanden die ersten Laternenumzüge statt. Mit dem Licht der Laternen soll Wärme und Freude verbreitet werden.

Zwischen dem 8. und 13. November finden im Raum Trier ebenfalls mehere Umzüge statt. Zu den Highlights gehört etwa der Umzug in der Innenstadt, der am 11. November um 18 Uhr auf dem Hof der Karl-Berg-Musikschule startet.

Und auch in Ludwigshafen werden die Laternen erleuchtet. Die Umzüge zahlreicher katholischer Kitas werden zwischen dem 9. und 12. November veranstaltet.