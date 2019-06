Wer mit dem Elektroauto in den Urlaub fährt, muss seine Etappen gut planen. Wir verraten Ihnen, wie Sie die nächste Ladestation finden und was im Gepäck nicht fehlen darf.

In Rheinland-Pfalz gibt es mittlerweile mehr als 600 Ladestationen, in Baden-Württemberg sind es gut 2.500. Glück hat, wer auf seiner Urlaubsfahrt auf der A61 an der Autobahn-Raststätte Brohltal-Ost vorbeikommt: Dort steht eine Ultraschnell-Ladestation - es war 2018 die erste in ganz Deutschland.

Die E-Autos lassen sich an den Stationen schnell wieder aufladen. SWR

Diese Art von Stromzapfsäule macht es möglich, sein Auto mit bis zu 350 Kilowatt Leistung zu betanken. In 15 bis 20 Minuten ist ein E-Auto hier aufgeladen - das ist etwa sieben Mal so schnell wie an sonst üblichen Stromzapfsäulen. Allerdings können bislang noch längst nicht alle E-Autos diese Kapazität abrufen, erklärt Paul Entwistle, Pressesprecher von Ionity. Die Firma hat diese Turbo-Ladestation eingerichtet.

Immer mehr Schnellladestationen

Die Turbo-Ladestationen seien aber mit Blick auf die künftigen Auto-Generationen mit einer hohen Leistung ausgerüstet. Denn nach und nach werden nach Aussage von Entwistle immer mehr E-Autos gebaut werden, die die 350-kW-Kapazität auch abrufen können.

Weitere Schnellladestationen gibt es in Rheinland-Pfalz zum Beispiel an der A1 Raststätte Eifel West und der A60/61 Autohof Nahetal. Insgesamt sind es in Rheinland-Pfalz mittlerweile ein gutes Dutzend.

Interaktive Karten mit Ladestationen

In heimischen Gefilden kennen sich die E-Auto-Fahrer vermutlich gut mit den Lademöglichkeiten aus. Wenn eine längere Fahrt in den Urlaub ansteht, sollte vorher sichergestellt werden, dass auf der Strecke genügend Ladesäulen zur Verfügung stehen.

Ein Blick auf die Karten verrät, wo sich die nächste Ladestation für E-Autos finden lässt. SWR

Hier hilft für Deutschland die Ladesäulenkarte der Bundesnetzagentur weiter, die nach deren Angaben in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Dort ist für jede Station genau angegeben, wo sie sich befindet, wer der Betreiber ist (wichtig für die Bezahlmodalitäten), ob es eine Schnellladestation ist und welche Kabel oder Kupplungen erforderlich sind.

Für die Ladestationen der Firma Ionity braucht man nach Angaben von Entwistle zum Beispiel einen so genannten CCS-Stecker. Dieses Steckersystem hat die EU als Standard festgelegt.

Ladestationen - europaweit

Eine andere Möglichkeit, um Ladepunkte zu finden, ist die Karte des ADAC. Mithilfe des Routenplaners bekommen Sie hier alle Ladestationen auf dem Weg zu ihrem Urlaubsziel angezeigt und das europaweit.

Bei Google Maps gibt es mittlerweile ebenfalls die Möglichkeit, sich die Ladestationen in der Nähe anzeigen zu lassen. Das geht über den Suchbegriff "Ladestation E-Auto". Aktuelle Preisinformationen sind über diese Angebote allerdings nicht einsehbar.

Eine andere Web-Anwendung ist die "Open Charge Map". Die Macher beschreiben diese als "das weltweite und öffentliche Verzeichnis für Ladestationen für elektrische Fahrzeuge". Die Datenbank speist sich aus den Informationen, die von jedermann zugeliefert werden können - zum Teil sind hier auch Preisinformationen hinterlegt.

Nützliche Apps für die Reise mit dem E-Auto

Praktisch für unterwegs ist eine App. Es gibt diverse Anbieter, mit denen sich Ladestationen auch mobil schnell auffinden lassen. "Open Charge Map" bietet seine Karte ebenfalls über eine App an. Andere Anbieter sind beispielsweise Plugshare, Next Plug oder chargeEV.

Wie viele E-Autos gibt es in Rheinland-Pfalz bisher?

In Rheinland-Pfalz sind derzeit gerade einmal 2.000 elektrisch betriebene Autos registriert. In ganz Deutschland sind es etwa 400.000. Allerdings ist Rheinland-Pfalz gerade zur Ferienzeit auch ein Durchfahrtsland - deshalb wurde die allererste Turbo-Ladestation vor einem Jahr auch bewusst an der Raststätte Brohltal-Ost gebaut. Die liegt an einem Verkehrsknotenpunkt, die Ströme in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung kreuzen sich hier. Außerdem sind die Niederlande, Belgien und Frankreich nicht allzu weit entfernt.

10 Millionen E-Autos bis 2030

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 gut zehn Millionen E-Autos in Deutschland auf die Straße zu bringen. Bis dahin ist es angesichts der aktuell 400.000 angemeldeten Autos noch ein sehr weiter Weg - der insbesondere mit vielen neuen Ladestationen gepflastert werden muss.

Tausende Ladestationen erforderlich

Um die anvisierten zehn Millionen Wagen mit Strom versorgen zu können, bräuchte es nach den Berechnungen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) 300.000 Ladepunkte - bislang sind es etwa 17.400 öffentlich zugängliche Ladestationen.