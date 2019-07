Seit Mitte Juni dürfen die Elektro-Tretroller in Deutschland auf Fahrradwegen und Straßen fahren. In größeren Städten verbreiten sie sich seither rasant. Was erlaubt, verboten und Pflicht ist, finden Sie hier kurz und knapp.

Was? zugelassen sind ab sofort alle Modelle mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 Kilometern pro Stunde.

Sie müssen auch Licht, eine "helltönende Glocke" und eine Lenk- oder Haltstange haben. Wo? alle Modelle dürfen die Radwege benutzen

existieren keine Radwege, dürfen die Roller auf der Straße bewegt werden.

Die Verordnung lässt aber auch viel Spielraum. So können Städte und Gemeinden E-Scooter-Verbote für Fußgängerzonen, Radwege und Gehwege festlegen. Wer? Jugendliche ab 14 Jahren dürfen E-Tretroller fahren Kosten? Sehr günstige Modelle kosten rund 300 Euro. Jedoch haben diese meist eine sehr geringe Reichweite. Mit steigender Qualität und Reichweite werden Preise von rund 2.000 Euro erreicht.

In Städten wird sich wohl E-Tretroller-Sharing etablieren: Das Prinzip ist überall dasselbe: Ein Euro wird fällig, wenn man den E-Tretroller nutzen will und dann kommen für jede weitere Minute 15 Cent obendrauf. Bedingungen? kein Führerschein erforderlich

keine Helmpflicht

eine Haftpflichtversicherung (wie beim Mofa/Kleinkraftroller) ist Pflicht! Die entsprechende Klebeplakette muss sichtbar am Roller angebracht werden, der Versicherungsschein muss immer mitgeführt werden - es drohen Bußgelder bei Missachtung

für Fahranfänger gilt die 0 Promille-Grenze; ansonsten wie beim Auto die 0,5 Promille-Grenze