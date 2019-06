Anstatt am Strand zu liegen, liegen Sie krank im Bett. Wie Sie zumindest Ihre Urlaubstage retten können und im Ausland nicht auf den Kosten sitzen bleiben, erfahren Sie von unserer Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn.

Urlaub dient der Erholung

Das ist im Bundesurlaubsgesetz klar geregelt: Wer während seines Urlaubs krank wird, werden diese Tage (mit ärztlichem Attest) nicht auf den Jahresurlaub angerechnet. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht von Katharina Fortenbacher-Jahn: Wer Überstunden für den Urlaub nutzt, hat dagegen Pech gehabt - diese Urlaubstage verfallen leider.

Check-Liste für den Krankheitsfall

Auch wenn Sie sich lieber gleich ins Bett legen möchten - gleich am ersten Tag der Erkrankung müssen Sie noch Folgendes erledigen:





den Arbeitgeber informieren und hinterlegen, wo Sie erreichbar sind.

einen Arzt besuchen. Der dritte Tag, der sonst oft reicht, ist in diesem Fall zu spät. Und Sie brauchen ab dem ersten Tag ein Attest. Der Arzt muss Sie nicht nur krank, sondern arbeitsunfähig schreiben.

Ihre Krankenkasse direkt informieren.

Lassen Sie sich nicht nur krank, sondern arbeitsunfähig schreiben! dpa Bildfunk picture alliance / Arno Burgi /dpa

Arztkosten im Ausland – wer zahlt?

Gesetzliche Kassen bezahlen grundsätzlich Behandlungen aufgrund von Unfällen oder akuten Erkrankungen - aber in der Regel nur das, was im jeweiligen Land auch erstattet würde. Es können also Zuzahlungen oder Ähnliches auf Sie zukommen. Manchmal müssen Sie vor Ort auch erst selbst zahlen und dann eine Erstattung beantragen. Das gilt für die EU und Länder mit einem entsprechenden Abkommen. Außerhalb der EU – wie zum Beispiel in den USA oder Thailand - zahlen Sie womöglich auch alles selbst.

Gut versichert?

Verbraucherschützer empfehlen deswegen eine Auslandskrankenversicherung für den Urlaub außerhalb von Deutschland, um gegen die Kosten und notfalls auch einen Heimtransport abgesichert zu sein. Je nach Anbieter liegen die Kosten um die 10 Euro und ein Abschluss ist auch recht kurzfristig möglich. Aber ein Blick ins Kleingedruckte lohnt. Achten Sie darauf, dass es nicht zu viele Einschränkungen gibt und ein Rücktransport auch dann gezahlt wird, wenn er nicht nur medizinisch notwendig, sondern sinnvoll ist.