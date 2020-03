Ob das Mandelblütenfest in Gimmeldingen, die Musikmesse in Frankfurt oder das Beatles-Festival in Hamburg – aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurden schon einige Events abgesagt.

In der Regel entscheidet das örtliche Gesundheitsamt, ob eine Veranstaltung, Aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus, nicht stattfindet. Aber auch der Veranstalter selbst kann die Veranstaltung absagen.

Experten uneinig

Sagt das Gesundheitsamt eine Veranstaltung begründet ab, wird das Infektionsschutzgesetz bei der Frage nach Entschädigung herangezogen. Experten sind sich aber nicht einig, ob der zuständige Paragraph 65 auch in Fällen von Absagen durch das Gesundheitsamt gilt. Der Chef des Gesundheitsamtes in Frankfurt, Dr. René Gottschalk, sagt, es gäbe in solchen Fällen einen Entschädigungsanspruch gegen den Staat. Experten, wie Jurist Professor Foroud Shirvani von der Uni Bonn, sind anderer Meinung und sagen dazu: Das allgemeine Staatshaftungsrecht greife in solchen Fällen nicht.

Geld zurück?

Im Falle, das sie Karten für ein Konzert oder ein Fußballspiel haben, das aufgrund des Coronavirus abgesagt wird, gibt es im Bürgerlichen Gesetzbuch den allgemeinen Grundsatz der Unmöglichkeit (§275): Wenn ich (Veranstalter) eine Leistung nicht liefern kann, kann ich auch vom Vertragspartner (Besucher) nicht erwarten, dass er dafür zahlt. Das heißt, wenn die Veranstaltung ausfällt, muss das Geld für die Karten zurückerstattet werden. Im Einzelfall ist aber zu klären, was die Vertragsparteien vereinbart haben und was genau in den AGBs des Veranstalters steht.

Kriterien für eine Veranstaltungs-Absage

Ob eine Veranstaltung abgesagt wird oder nicht, dafür hat das Robert-Koch-Institut bestimmte Kriterien entwickelt. Danach wird unter anderem gefragt: