Der Bestseller "Das geheime Leben der Bäume" von Peter Wohlleben kommt ins Kino. Im Interview verrät der SWR1-Naturversteher ein paar kleine Geheimnisse über sich selbst.

Wohlleben - verirrt sich auch mal im Wald

Der SWR1-Naturversteher ist Förster in der Eifel und hat eine eigene Waldakademie. Er kennt den Wald wie seine Westentasche - und kann trotzdem auch mal die Orientierung verlieren, wenn auch nicht in der Eifel.

Es geschah in Lappland: "Meine Frau und ich hatten Karten, GPS und Uhr dabei – aber wir haben uns trotzdem verlaufen." Eigentlich sollte das nicht passieren - aber Peter Wohlleben gibt unumwunden zu: "Auch mir passiert das in unbekanntem Terrain." Eine Erfahrung, die man in Lappland nicht unbedingt machen möchte, denn: "Wir kamen in sehr trockene Bereiche, wo es überhaupt kein Wasser mehr gab und wir wirklich echt Angst hatten, dort zu verdursten. Das war ein sehr trockener Sommer und irgendwann auch nicht mehr so lustig."

In Deutschland sei die Gefahr praktisch kaum vorhanden, richtig verloren zu gehen. Wohlleben gibt Waldbesuchern diese Regel mit auf den Weg: "Gehen Sie immer bergab. Irgendwann stoßen Sie auf einen Bach und dann gehen Sie in Fließrichtung. Dann kommen Sie auch irgendwann auf die nächste Straße."

Der Wald-Experte rechnet vor, warum ein Verirren in deutschen Wäldern keine wirkliche Gefahr darstellt: "Wir haben pro Quadratkilometer Wald über zehn Kilometer befestigte Wege. Sie kommen statistisch gesehen allerspätestens nach 100 Metern auf einen Weg und dann laufen Sie immer bergab, damit Sie nicht im Kreis laufen."

Peter Wohlleben - verirrt sich auch mal ins Schnellrestaurant

Der Baum-Experte hat mit seiner Frau ein Buch für Selbstversorger herausgebracht. Die Waldakademie ist ein echter Familienbetrieb, in dem auch die Kinder mitarbeiten. Gibt es auch mal eine Pause von Natur und Nachhaltigkeit - zum Beispiel in einem Schnellrestaurant?

In der Familie Wohlleben "geht es schon viel um Natur", sagt Peter Wohlleben im Interview. "Wir bauen relativ viele Lebensmittel selbst an, aber natürlich gehen wir auch mal in so ein Schnellrestaurant. Mittlerweile gibt es auch Vegan-Burger und das mag ich zwischendurch auch."

Wohlleben - verirrt sich wohl nicht in die Politik

Erst Förster, dann Buchautor und nun Kinostar - da stellt sich die Frage, was als nächstes kommt. Vielleicht die große Politik? Bundeskanzleramt? Seine Antwort ist eindeutig: "Nein, ich habe großen Respekt vor Politikern und vor der vielen Arbeit. Also die möchte ich mir nicht auch noch aufhalsen."

Wohlleben - staunt noch immer im Wald

"Natur ist nicht Kampf, Natur ist Kooperation. Das war richtig rührend."

Die faszinierendste Entdeckung bei den Dreharbeiten für den Dokumentarfilm sei für ihn ein alter Stumpf gewesen, der dazugehörige Baum sei vor mindestens 400 Jahren gefällt worden. Dieser Stumpf, so fand Wohlleben heraus, werde von den Nachbarbäumen über Wurzelverbindungen immer noch am Leben erhalten. "Die pumpen also dem armen Kerl da Zuckerlösung rüber und deswegen lebt dieser Stumpf nach so vielen Jahrhunderten noch. Da ist mir klar geworden: Natur ist nicht Kampf, Natur ist Kooperation. Das war richtig rührend."