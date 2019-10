Zehnmal versuchte sich Schüler für die Weltmeisterschaft in Hawaii zu qualifizieren, jetzt hat er es geschafft. Aber ob so eine sportliche Leistung mit über 50 Jahren noch gesund ist, hinterfragt Sportmediziner Ingo Froböse.

Er hat es geschafft. Henning Schüler hat sich diesen Sommer bei glühender Hitze in Frankfurt für die Triathlon-Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifiziert. Dieser Erfolg ist dem 52-jährigen aus Stadecken nicht etwa zugeflogen, sondern das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit. Seit dem Jahr 2000 versuchte Schüler zehnmal, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren und scheiterte. Dass er 2019 noch einmal am Start war, hat er seiner Frau Sylvia Schüler, die selbst Triathletin ist, zu verdanken. "Es war ihre Idee, dass ich mich noch einmal aufs Fahrrad gesetzt habe", sagt Schüler.

Henning Schüler aus Stadecken hat sich in Frankfurt für Hawaii qualifiziert. dpa Bildfunk Picture Alliance

Der Ironman ist ein Grenzgang

Knapp vier Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und 42 Kilometer laufen. Dagegen wirkt selbst ein Marathon wie ein Spaziergang. Es stellt sich also die Frage, ob es überhaupt gesund ist mit über 50 Jahren so eine sportliche Leistung zu erbringen. "Ein Ironman stellt eine extreme Belastung für den menschlichen Körper dar, weil man dafür mindestens zehn Stunden und oft sogar bis zu 15 Stunden unterwegs ist", sagt Ingo Froböse, Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Trotzdem sieht Froböse kein Problem, sich einmal im Leben so einer extremen Belastung auszusetzen.

"Das gesunde am Ironman ist das Training, nicht der Wettkampf." Ingo Froböse

Henning Schüler trainiert bereits seit dem Jahr 2000 für den Ironman auf Hawaii. dpa Bildfunk Picture Alliance

15 Stunden Training in der Woche

Henning Schüler hat sich voll und ganz seinem Training verschrieben. Schon am frühen Morgen springt er im Mainzer Schwimmbad ins Wasser. Nach dem Schwimmen geht es zum Radfahren in Rheinhessen. Insgesamt trainiert Schüler neben seinem Vollzeitjob jede Woche etwa fünfzehn Stunden. Den nötigen Biss hat er also, aber kann man als Ü-50-Sportler noch mit einem Zwanzigjährigen mithalten?

Das goldene Alter des Triathlons

Dabei muss man laut Ingo Froböse zwei Faktoren beachten: "Zum einen baut der Körper natürlich muskulär und stoffwechselmäßig mit zunehmenden Alter ab. Da hat man mit über 50 natürlich Nachteile. Allerdings wissen wir auch, dass Ausdauerjahre die Leistungsfähigkeit erhalten", sagt der Sportmediziner. Mit über 20 Jahren Training auf dem Buckel könnte das Schülers Erfolgsrezept sein. Das ideale Alter um einen Triathlon zu laufen ist, laut dem Sportmediziner allerdings 30 Jahre, aber nur wenn man bereits seit etwa zehn Jahren trainiert. "Wenn man mit über 50 solche Extrembelastungen durchmacht, sollte man sich vorher auf jeden Fall von einem Arzt durchchecken lassen", rät Ingo Froböse.

Das Ziel: Daylight-Runner

Für Henning Schüler hat sich die harte Arbeit gelohnt, denn er ist bei der Weltmeisterschaft dabei. Sein Ziel für Hawaii ist es, mit einer Zeit unter elf Stunden als sogenannter "Daylight-Runner" vor dem Sonnenuntergang anzukommen. Auch seine Frau Sylvia Schüler wird ihn auf Hawaii unterstützen: "Er hat so hart dafür gekämpft und so viel dafür getan. Deshalb hat er es einfach verdient."