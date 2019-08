per Mail teilen

Die Asiatische Tigermücke und die Ammen-Dornfinger Giftspinne sind nach Rheinland-Pfalz eingewandert. Durch die Klimaveränderung fühlen sie sich nun auch bei uns wohl. Und es gibt noch mehr tierische Einwanderer.

In Edesheim ist vor kurzem eine Frau von der Spinne in den Finger gebissen worden, der seitdem taub ist. Sie ist aber nicht der einzige tierische Gast, der mittlerweile bei uns lebt.

Eine Ammen-Dornfinger-Spinne dpa Bildfunk Eine Ammen-Dornfinger-Spinne.

Die Ammen-Dornfinger Spinne gibt es in Deutschland schon seit den 90er Jahren. Gerade im Südwesten und Nordosten Deutschlands ist sie inzwischen großflächig verbreitet. Und der Oberrhein ist eine geeignete Region für jemanden, der Mittelmeerklima gewohnt ist. Darum ist auch die Pfalz für die Asiatische Tigermücke ein klimatisch ideales Plätzchen.

Die Asiatische Tigermücke gehört zu den sich weltweit agressiv ausbreitenden Insektenarten und kommt inzwischen auch bei uns vor. Der Dtich ist schmerzhaft und kann Kranheiten übertragen. dpa Bildfunk SWR James Gathany/CDC

Ungiftig, aber unbeliebte Einwanderer

Das gilt in Rheinland-Pfalz zumindest für den Waschbär, der gelegentlich die Mülltonne ausräumt oder die aggressive Nilgans, die Park- oder Schwimmbadwiesen belagert. Gerade Winzer mögen keine Asiatischen Marienkäfer – wenn ein paar von ihnen in die Weinkelter geraten, hinterlassen sie eine bittere Geschmacksnote im Wein.

Ein Signalkrebs, braun, mit je einem weißen Fleck auf der Schere dpa Bildfunk Picture Alliance

In Flüssen finden sich immer häufiger Kaliko- und Signalkrebse aus Nordamerika. Feinschmecker tauschen im Netz bereits Rezepte aus, da sie essbar sind. Aber sie haben kaum Fressfeinde und machen sich gerne über Eier von Fischen und Fröschen her – das bringt das Gleichgewicht in der Natur durcheinander.

Reisewege

Ob nun per Zug, Schiff oder Flugzeug – sie nutzen als blinder Passagier unsere gängigen Transportmittel über lange Strecken. In einigen Fällen wurden die Tiere auch bewusst nach Deutschland geholt. Asiatische Marienkäfer setzte man in Gewächshäusern ein, um Blattläuse zu bekämpfen.

Nilgans SWR SWR -

Die Nilgans aus Afrika hielten sich Engländer als Ziervogel. Nach geglückter Flucht einiger Exemplare, vermehrten sie sich dann in freier Natur. Das gilt auch für den Kaliko-Krebs. Biologen vermuten, dass früher in Baden-Baden stationierte kanadische Soldaten sie als Köder beim Angeln benutzten.