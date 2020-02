Skitourismus in den Alpen ist ein Massenphänomen. Was dem Touristen Spaß macht, belastet allerdings die Umwelt. Das muss aber nicht unbedingt so ein.

Wir haben dazu den Geographen und Alpenforscher Werner Bätzing befragt, wie man ohne schlechtes Gewissen die Piste herunterwedeln kann. SWR1: Nachhaltiges Skifahren - geht das überhaupt? Werner Bätzing: Das geht unter besonderen Bedingungen:

Anreise mit dem Zug.

Keine Nutzung des Skilifts, Aufstieg auf den Berg zu Fuß.

Keine Abfahrt in Gebieten, wo Wildtiere aufgescheucht werden könnten. Dann wäre Skifahren umweltverträglich möglich. Dauer 0:56 min Zahlen & Fakten zum Ski-Tourismus Immer mehr Lifte, Pisten und Hotelbetten. Der Ski-Tourismus in den Alpen boomt seit Jahren. SWR1: Zu Fuß den Berg hoch - das sehe ich nicht. Aber gibt es nicht doch Alternativen mit Lift und einem schonenden Skibetrieb? Bätzing: Genau, in den Alpen gibt es eine Reihe von Skigebieten, die bei diesem derzeit wahnsinnigen Ausbau und Konkurrenzwettbewerb mit immer größeren und höhere Skigebieten, ganz bewusst nicht mitmachen. Das sind Skigebiete, die seit 20 oder 30 Jahren nicht vergrößert wurden. Zwar modernisieren sie sie und es gibt dort auch Kunstschnee - weil das die Gäste heute verlangen -, aber sie machen nicht mit bei diesem ruinösen Wettbewerb. Das wäre zum Beispiel das Skigebiet in Badgastein und Bad Hofgastein oder das Skigebiet Oberjoch in der Gemeinde Hindelang, das kürzlich modernisiert, aber nicht erweitert wurde. SWR1: Wie schlimm ist Kunstschnee für die Umwelt? Der Kunstschnee selbst ist nicht das große Problem. Er ist härter als Naturschnee, bleibt länger liegen, hat aber auch eine leicht düngende Wirkung. Das heißt die Vegetation kann im Sommer etwas besser wachsen. Das große Problem ist aber, dass für die künstliche Beschneiung hunderte von Kilometern unterirdischer Leitungen für Druckluft und Wasser verlegt werden. Dort muss dann viel gegraben werden in der sehr empfindlichen hochalpinen Regionen. Bis diese Stellen dann wieder zuwachsen, dauert es besonders lange. SWR1: Skitourismus ist ein riesiges Geschäft. Es hängen natürlich auch eine Menge Arbeitsplätze davon ab. Ist das so einfach zu sagen: Eigentlich geht es doch nur um Umwelt gegen Wirtschaft? Bätzing: Nein, das gilt heute nicht mehr, weil vor allen Dingen die Skigebiete immer größer geworden sind. Die Anbieter werden immer größer, die Skilift-Gesellschaften und die Hotels werden immer größer. Bei dieser Entwicklung werden die Einheimischen immer mehr ausgeschlossen. Früher war der Wintertourismus sehr stark in der Hand der Einheimischen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Es sind in der Regel große Kapitalgesellschaften, die relativ wenigen Menschen gehören. Oder sie gehören anonymen Geldgebern. Das heißt, heute haben die normale Menschen im Alpenraum keinen direkten ökonomischen Ertrag mehr vom Tourismus. Sie haben nur noch die Belastungen. Zahlen zum Skitourismus Schneekanonen "Pro Hektar wird bei der künstlichen Beschneiung jährlich etwa eine Million Liter Wasser verbraucht. Das entspricht dem Bedarf einer Großstadt wie Hamburg."

(Quelle: WWF) "In Bayern werden etwa 20 Prozent der Skiräume künstlich beschneit (Stand 2015), in Österreich (2009) und Italien (2012) bis zu 70 Prozent, obwohl dies nach der internationalen Alpenkonvention nur für exponierte Lagen zulässig ist. "

(Quelle: BUND) Touristen 20 Prozent des weltweiten Tourismus spielt sich in den Alpen ab. Und der ballt sich an wenigen Orten in den Alpen, die zusammen über zehn Millionen Gästebetten verfügen. "Das Hauptproblem aber ist die An- und Abreise der Skitouristen. Von 45 bis 50 Millionen Touristen im Jahr kommen gerade einmal fünf Prozent mit der Bahn." (Quelle: WWF) Klimawandel "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Wintersportsaison sich deutlich verkürzen beziehungsweise in höhere Lagen verschieben wird, da die Anzahl der Tage mit einer Schneehöhe von mindestens 30 Zentimetern in den meisten Skigebieten stark zurückgehen wird."

(Quelle: Studie der OECD, 2007) "Bei einer Erhöhung der mittleren Lufttemperatur um 2 °C sind noch 9 Prozent der Skigebiete im bayrischen Alpenraum natürlich schneesicher, 30 Prozent mit künstlicher Beschneiung schneesicher, 61 Prozent nicht mehr schneesicher."

(Quelle: Deutscher Alpenverein, 2013)

Mo , 17.2.2020