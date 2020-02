Influ was? Für viele Eltern sind Influencer ein unbeschriebenes Blatt, für den Nachwuchs die Medien-Stars in den Sozialen Netzwerken, wie Instagram oder YouTube.

Ob nun Frau oder Mann, alleine oder in Gruppen – dem jugendlichen "Beeinflusser" geht es hauptsächlich darum, auf ein Produkt aufmerksam zu machen. Und das Geschäft lohnt, die Hauptdarsteller in ihren Videos verdienen damit bis zu sechsstellige Beträge.

Influencer vermitteln gerne den Wert "Kaufen ist gut". SWR

Medienkritiker Lutz Frühbrodt hat sich in einer Studie den 100 erfolgreichsten Kanälen gewidmet.

Was tun als Eltern?

Gerade als Eltern sollte man versuchen zu verstehen, was die Kinder konsumieren und gemeinsam analysieren, welche Absichten die Influencer verfolgen. "Bei vielen steht die Absicht dahinter, Geld damit zu verdienen und Produkte zu platzieren", so der Forscher. Hinter den Videos stünden zum Beispiel große Kleidungsketten, die auf diesen Kanälen ihre Produkte an die jungen Zielgruppen bringen wollen. Influencer verbreiten in ihren Videos Konsum als Wert mit der Aussage "Es ist gut, sich viele teure Sachen zu kaufen". Damit werden Werte vermittelt, die aus Sicht des Forschers "schädlich für die Gesamtgesellschaft sind".

Klassische Rollen

Ein weiteres Ergebnis der Studie: es werden veraltete Mann-Frau-Rollen- Bilder vermittelt und das oft auf einer sehr subtilen Ebene, die viele Nutzer erst einmal gar nicht merken. Das ist für Frühbrodt auch das Schlimmste an den Videos der Influencer, die zwischen 16 und 25 Jahren alt sind. "Das Publikum bewegt sich zwischen sechs und 13 Jahren. Es wird von Ihnen oftmals nicht erkannt, dass es Werbung ist". Und was vom Influencer kommt, ist gut - so funktioniert dieses Modell. Dazu käme noch, dass die Videos nicht ausreichend als Werbung gekennzeichnet werden, obwohl es nach dem Gesetz gemacht werden müsste.

Gegenbewegung

Neben den Influencern gibt es auch die Sinnfluencer. Einige Influencer, die früher den Konsum propagiert haben, seien mittlerweile umgeschwenkt und werben zum Beispiel für nachhaltige Mode (Diana Zur Löwen) oder alternative Lebensformen (Pia Kraftfutter).

Verantwortliche gesucht

Eigentlich existiert ja die Pflicht, Werbung zu kennzeichnen. Für extremistische Inhalte und Fake News sind die Plattformen zuständig, so Frühbrodt, und nur begrenzt beim Thema Werbung. Hier sieht der Forscher eher die Influencer selbst und ihre Auftraggeber in der Verantwortung. Gerade die Unternehmen "lassen das mit zwei zugedrückten Augen durchgehen, dass da nicht gekennzeichnet wird. Verantwortlich sind auch die Landesmedienanstalten, die aus meiner Sicht zu große Zurückhaltung an den Tag legen".