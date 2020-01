per Mail teilen

Der Auslöser ist oft eine einfache Erkältung. Damit die Nase wieder frei wird, hilft auch Nasenspray. Warum das oft zu einer Sucht führen kann und warum es so schwer ist, das Spray wieder abzusetzen, erklärt HNO-Arzt Kai Fruth.

Abschwellende Nasensprays gehören zu den am häufigsten verkauften Medikamenten Deutschlands. Man erhält sie ohne ärztliches Rezept vom Apotheker. Doch diese Sprays führen nicht nur zu einer freien Nase, sondern in manchen Fällen zu einer Sucht. Besonders problematisch sind dabei Nasensprays mit dem Wirkstoff Xylometazolin, der die Schleimhäute abschwellen lässt und so die Nase wieder frei macht.

Bei der richtigen Anwendung, kann das Medikament durchaus nützlich sein. Verwendet man es jedoch zu lange, kann ein Gewöhnungseffekt eintreten, wie HNO-Arzt Kai Fruth erklärt: "Man möchte den guten Zustand der freien Nase einfach immer wieder erreichen. Doch je länger man das Spray verwendet, desto schwächer ist die Wirkung. So muss man immer mehr nachsprayen und man landet letztendlich in einem Teufelskreis."

Wer ohne den Stoß Nasenspray über einen längeren Zeitraum nicht einschlafen kann, sollte zum Arzt gehen, rät HNO-Arzt Kai Fruth aus Mainz. Dort könne man abklären, ob es eine anatomische Ursache zum Beispiel gibt. Außerdem gibt er Tipps zu unbedenklichen Alternativen.

Die Sucht erkennen

Wer ständig zum Spray greife, um durchatmen zu können, könne in eine Sucht verfallen sein. "Ein Gewöhnungseffekt kann schon nach einer Woche eintreten", warnt Dr. Fruth. Hat man den Verdacht süchtig zu sein, sollte man sich zunächst kritisch hinterfragen, wie lange man das Spray schon verwendet. Xylometazolin-Sprays könnten kurzfristig sehr nützlich sein, um etwa wieder besser einschlafen zu können oder für einige Stunden eine freie Nase zu haben.

Für eine mehrmals tägliche Anwendung, die über eine Woche hinausgeht, seien sie jedoch nicht geeignet, so der Mediziner. Die Sucht sei nicht zu unterschätzen, denn sie könne zu langfristigen Problemen führen. Das Riechvermögen leide, die Schleimhaut trockne aus und die Anfälligkeit für Erkältungen stiege. In einigen Fällen könne sich sogar eine chronische Entzündung der Nasennebenhöhlen ausbilden.

Das Spray absetzen

"Eine freie Nase ist ein schönes Gefühl und man sehnt sich diesen Zustand herbei. Auch wenn die Wirkung nachlässt, hilft das Nasenspray noch ein wenig. Deswegen ist es so schwer davon loszukommen", sagt Fruth. Wenn man das Spray absetze, würde es also erst einmal deutlich schlimmer. Das führt dazu, dass es vielen Menschen sehr schwer fällt, sich von der Sucht loszusagen.

Der HNO-Arzt Fruth empfiehlt daher, das Medikament langsam auszuschleichen: "Man muss das Spray nach und nach immer weniger dosieren. Nach einer gewissen Zeit kann man zum Beispiel auf ein Kinderspray umsteigen oder auch nur noch auf einer Seite sprayen. Eine andere Möglichkeit ist auf ein Kortison-Spray umzusteigen." Laut dem Arzt haben kortisonhaltige Nasensprays im Gegensatz zu Sprays mit Xylometazolin ein deutlich geringeres Suchtpotenzial.

Ursachen finden

Die Sucht ist allerdings in den meisten Fällen nicht das einzige Problem. Ist man schon seit einem längeren Zeitraum auf Nasensprays angewiesen, sollte man sich in jedem Fall fragen, was der ursprüngliche Auslöser dafür war.

In vielen Fällen mag es einfacher Schnupfen gewesen sein, aber oft liegt auch ein tiefergehendes medizinisches Problem vor. Dazu gehören etwa anhaltende Entzündungen, Allergien oder Verengungen der Nasennebenhöhlen. "In so einem Fall gilt es natürlich langfristig die Ursache zu beheben", rät der HNO-Arzt.