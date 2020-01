per Mail teilen

Dieser Job ist nichts für Morgenmuffel: Um 5 Uhr startet die Sendung, aber für die Macher geht es schon viel früher los. Wir haben das Frühteam einen Morgen lang begleitet.

+++ Nichts für Nachteulen +++

2:55 Uhr: Der Wecker von SWR1 Redakteur Frank Harbeck klingelt.

+++ Die ersten Nachrichten +++

3:00 Uhr: Frank Harbeck hört die ersten Nachrichten des Tages noch in der Horizontalen. "Wenn über die Nacht etwas Unvorhergesehenes passiert ist, weiß ich, dass ich Gas geben muss." An diesem Morgen hört er, dass in Köln ein Feuerwehreinsatz am Dom war.

Kurze Notiz im Handy, könnte noch ein Thema für heute sein.

+++ Die Lichter im Büro gehen an +++

3:55 Uhr: Eine Dusche und einen Orangensaft später kommt Frank als allererster Redakteur ins Büro: Gut gelaunt, gesprächig. Wie er das schafft: "Mein Kaffee ist die Dusche am Morgen." Im Büro nebenan sind die Kollegen von den Hörfunk-Nachrichten auch schon am Start.

+++ Frank in seinem Element +++

4:02 Uhr: Der Computer ist hochgefahren, alle Programme sind geöffnet, Radio und Fernseher laufen. Frank Harbeck ist in die Nachrichtenwelt eingetaucht.

Lesen, sortieren, nachchecken - Frank Harbeck hat die Agenturen im Blick SWR

+++ Zeit für erste Recherchen +++

4:06 Uhr: Welche Themen sind unterwegs? Frank verschafft sich einen Überblick. Worüber berichten die Agenturen, SWR Aktuell, Tagesschau, Spiegel, Bild und Co.? Und: Was haben die Kollegen im Spätdienst für die Sendung geplant?

+++ Kölner Dom, königliche Krise und Kriegsgefahr +++

4:10 Uhr: Für diese drei Themen gibt es Platz im Programm: Ein Interview von Bundesaußenminister Maas zu den Spannungen zwischen den USA und dem Iran, der "Megxit" von Prinz Harry und seiner Frau Meghan und das vermeintliche Feuer am Kölner Dom. Letzteres muss noch verifiziert werden.

+++ Was passierte in Köln wirklich? +++

4:12 Uhr: Frank macht sich auf die Suche: Agenturen, Feuerwehr, Polizei, Twitter und der WDR - wo gibt es zuverlässige Informationen? Im Radio läuft gerade Musik aus Dirty Dancing....

+++ Erste Lieferung von Korrespondenten +++

4:20 Uhr: Von den Korrespondenten aus den USA kommen die ersten aktuellen Berichte ins System. Jetzt heißt es abhören und kürzen.

SWR1 Schlafzimmergeheimnisse Bei Birgit Steinbusch klingelt der Wecker am frühen Morgen drei Mal. "Beim ersten Klingeln bin ich sofort da, die anderen beiden sind nur für das Gefühl." Verschlafen ist für eine Radio-Moderatorin eben ganz schlecht .... Kurz getakteter Wecker von Birgit - sicher ist sicher. SWR Frank Harbeck lässt sich mit dem Radioprogramm wecken, hört um 3 Uhr ein erstes Mal die Nachrichten und gibt sich ein paar Minuten, bevor er sich unter die Dusche schwingt. Auch Madeleine Kling geht auf Nummer sicher und stellt sich zwei Wecker. Der erste piept ganz old-school-mäßig, der zweit dröhnt aus dem Handy. "Da ich weiß, dass ich zwei gestellt habe, stehe ich auch erst mit dem zweiten Klingeln auf. Aber erst checke ich direkt auf dem Handy die Nachrichtenlage."

+++ Erster Auftritt Moderatorin Birgit Steinbusch +++

4.30 Uhr: Mehr gute Laune und Energie als bei Birgit geht nicht - draußen ist es noch immer stockfinster. Bevor sie überhaupt die Jacke auszieht, hat sie den PC hochgefahren, den Sendeplan ausgedruckt ...

... und sich mit Frank über die "Teilzeit-Royals" Harry und Meghan ausgetauscht. SWR

+++ Für die Hörer ganz wichtig +++

4:42 Uhr: Wie wird das Wetter? Birgit besorgt sich die Informationen von den Wetterexperten und dann hört man erstmal nur noch: Tastengeklapper.

+++ Reden ist wichtig +++

4:46 Uhr: Ist der Sendeplan seit gestern Abend unverändert geblieben, muss noch was verschoben werden, wo gibt es noch Lücken? Für die Kölner-Dom-Geschichte hat Frank mittlerweile eine Bestätigung vom WDR, sie kommt noch in die Sendung.

Die Jacke hängt übrigens noch immer nicht am Haken.

+++ Ab ins Studio +++

Am Morgen zählt jede Minute Birgit Steinbusch, SWR1 Moderatorin

4:48 Uhr: .... und deshalb legt Birgit den Weg ins Studio immer in Rekordzeit zurück.

+++ Mikrofon-Check +++

4:50 Uhr: In zehn Minuten geht's los. Techniker Jochen Bleicher hat das Studio aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Endlich zieht Birgit die Jacke aus. Butterbrote und Thermoskanne mit Tee raus, Moderationstisch auf die richtige Höhe einstellen, Programme hochfahren und Kopfhörer auf die Ohren.

SWR1 Insiderwissen Abkürzungen sind in Moderationen und Berichten in der Regel pfuibah! Und wenn schon, dann muss man sie dem Hörer, Leser, Zuschauer wenigstens erklären. Hinter den Kulissen nehmen wir das nicht so genau: Guten Morgen Rheinland-Pfalz heißt bei uns kurz und knapp Gumo, der Vormittag heißt Vomi und - welche Überraschung, der Nachmittag ist der Nami. Die Liste der Abkürzungen ließe sich beliebig verlängern....

+++ Früher ist alles besser +++

Die Hörer können sie normalerweise nur hören - und so sieht es aus, wenn sie moderiert SWR

5:02 Uhr: Erst die Nachrichten und dann geht von Birgit ein fröhliches "Guten Morgen Rheinland-Pfalz" ins Land.

+++ Birgit voll multi-tasking-fähig +++

5:15 Uhr: Moderieren, Jingle abfahren, Notizen zur nächsten Moderation, nebenbei Recherche zum USA-Iran-Konflikt und ein Biss ins Käsebrot. Ach ja: Und zur Musik mitwippen geht bei Birgit auch noch nebenbei.

+++ Programm-Check +++

5:25 Uhr: Rücksprache mit Redakteur Frank über die Reihenfolge der Beiträge. Erst der Megxit oder der Kölner Dom? Der Feinschliff steht an.

+++ Nachrichten, Wetter und nochmal durchatmen +++

5:30 Uhr: Die Hörer werden weiter auf dem Laufenden gehalten und Birgit hat die Chance, zwischen Musik, Anmoderationen und Beiträgen fertig zu kauen. Eine kleine Süßigkeit ist jeden Morgen in ihrer Brotdose.

3 Schokokugeln - das ist heute meine Belohnung fürs frühe Aufstehen!

+++ Was ist auf den Straßen los? +++

5:45 Uhr: Verkehrsredakteur Max Sprengart ist jetzt auch am Start und liest sich durch die Staumeldungen - heute Früh ist es nur eine einzige, das wird nicht lange so bleiben.

+++ Rundgang durch die Redaktion in Bildern +++

+++ Zurück im Redaktionsbüro +++

5:55 Uhr: Frank hat zwischenzeitlich natürlich nicht Däumchen gedreht. Zu seinem Job gehören Telefonkonferenzen und der Austausch mit anderen SWR-Studios.

+++ Das Büro füllt sich +++

6:05 Uhr: Madeleine Kling ist als zweite Redakteurin hinzugekommen. Wenn "nichts brennt", ist Zeit für einen schnellen Kaffee - aber nur nebenher. Agenturmeldungen, Berichte und Beiträge müssen bearbeitet werden.

Ohne Kaffee geht's bei Madeleine nicht - den gibt es aber erst im Büro SWR

+++ Reger Betrieb +++

ab 6:00 Uhr: Ein Kommen und Gehen im Redaktionsbüro. Onliner, Planer und Chefs geben sich die Klinke in die Hand.

Bumper, Bett und Donut - Radiowissen für Fortgeschrittene Jingle, Bumper, Stinger - Sie verstehen nur Bahnhof? Mit diesem Expertenwissen gewinnen sie jedes Radio-Quiz: Ein Jingle ist der Sammelbegriff für alles was klingt, um ein akustisches Produkt anzukündigen. Bumper und Stinger sind Unterkategorien des Jingles. Der Bumper ist ein Anfangsjingle, der Stinger ein Abbinder am Schluss. Ein Bett liegt leise unter einer Moderation. Beim Donut sind Bumper, Bett und Stinger in fester Länge produziert - sie umschließen also die im Bett liegende Moderation. Eine Hook ist der markante Teil eines Refrains. Der Backtimer ein Instrumental-Titel zum Auffüllen, falls eine Lücke entsteht zu den Nachrichten. Ein Dropper ist ein trocken gesprochener Claim wie zum Beispiel "Die größten Hits aller Zeiten". Und dann gibt es noch die Transition - das ist ein Übergangsjingle, der zwei Lieder miteinander verbindet.

+++ Wie am Schnürchen +++

6.40 Uhr: Die Sendung läuft wie geschmiert. Birgit hat Zeit, sich einen so genannten Stinger zusammenzubasteln. Für ihre Moderation zum Kölner Dom, bei dem die Feuerwehr wegen (vermeintlicher) Rauchschwaden im Einsatz war, schneidet sie sich einen musikalischen Rausschmeißer zurecht ... mehr wird hier noch nicht verraten.

+++ Ab in die Abnahme +++

6.42 Uhr: Auch wenn Birgit ihren musikalischen Abbinder ganz toll findet - es geht nichts über das Vier-Ohren-Prinzip! Frank hört sich den Stinger an.

+++ Nur ein Knöpfchen entfernt +++

6:50 Uhr: Frank findet Birgits Idee super und gibt sein Okay.

Frank drückt aufs Knöpfchen und kann über diese Gegensprechanlage direkt mit Birgit im Studio sprechen. Geht anders herum natürlich genauso. SWR

+++ Die Straßen werden voller +++

7:00 Uhr: Der Berufsverkehr macht sich bemerkbar, nach einer Staumeldung um 6 Uhr sind es mittlerweile schon sechs. Es können aber auch gerne mal 20 sein. Da muss dann mehr Zeit eingeplant werden. A propos Zeit:

+++ Mathematik für Moderatoren +++

von 5 bis 9 Uhr: Jede Stunde hat 60 Minuten - da müssen Titel, Beiträge und Moderationen reinpassen. Also wird immer wieder gerechnet, ob und wie man es passend machen kann.

Wenn die Beatles am Ende nur 20 Sekunden laufen, dann habe ich mich verrechnet Birgit Steinbusch, SWR1 Moderatorin

+++ Es dämmert +++

7:04 Uhr: Für die Kollegen ist der Tag schon mehrere Stunden alt. Ein Blick aus dem Studiofenster beweist: Draußen wird es jetzt erst langsam hell.

+++ Und jetzt: Was am Kölner Dom wirklich geschah +++

7:22 Uhr:

Dauer 0:40 min Birgit Steinbusch und der vermeintliche Brand im Kölner Dom Aus der Sendung SWR1 "Guten Morgen Rheinland-Pfalz" am 9.1.2020.

+++ Direkter Draht zu den Hörern +++

7.40 Uhr: Die Hörer im Land sind auch schon längst aus den Federn, stellen Fragen, äußern Lob und Kritik. Birgit hat im Studio alles im Blick und nutzt die Zeit während Nachrichten und Musiktitel laufen, um so schnell wie möglich zu antworten.

Wieder so ein Morgen, an dem ich durch Ihre Musik in Partylaune versetzt werde Zuschrift von SWR1-Hörer Udo Neukirchen um 7:48 Uhr

Partylaune bei den Hörern, beste Stimmung bei Moderatorin und Redakteuren - läuft bei SWR1!

+++ Endspurt am Mikro +++

8:00 Uhr: Birgit geht in die vierte Stunde der Sendung, die Handball-EM geht an dem Tag in die erste Runde. Ein Interview mit dem Trainer der Ludwigshafener Eulen macht ihr sofort Lust darauf, mit der deutschen Mannschaft mitzufiebern:

Ich dreh' da beim Handball echt durch, das ist so spannend

Wenn Birgit von Handball schwärmt - bei so viel Dynamik wird kein Foto scharf! SWR

+++ Knabbern und Kürzen +++

8:10 Uhr: Frühredakteurin Madeleine bringt weitere Beiträge in Form. Nebenbei werden Möhren geknabbert. Wenn sich die Ereignisse in den nächsten Stunden überschlagen, hat sie vielleicht auch für den Papierkorb gearbeitet. Redakteursschicksal!

Madeleine Kling sorgt mit Frank Harbeck im Team dafür, dass Beiträge pünktlich sendefertig sind und alle wichtigen, aktuellen Entwicklungen ins Programm kommen. SWR

+++ Konferenz bitte! +++

8.45 Uhr: Die Frühredakteure gehen in die Redaktionskonferenz. Hier wird gesammelt: Kritik, Lob, Ideen. Und abgestimmt: Wie sieht der Rest des Tages bei SWR1 Rheinland-Pfalz aus?

+++ Gute Laune im Doppelpack +++

8:53 Uhr: Für Birgit heißt es jetzt noch aufräumen und das Studio für den Kollegen vom Vormittag vorbereiten. Moderator Hanns Lohmann kommt ins Studio und jetzt gibt es dort zwei Mal geballt gute Laune.

+++ Endspurt +++

9.01 Uhr: Zurück ins Redaktionsbüro, ein kurzer Blick mit Frank und Madeleine auf den nächsten Tag. Die beiden haben noch ein paar Stunden Arbeit vor sich, bis sie von den zwei Spätkollegen abgelöst werden. Die übernehmen ab dem späten Vormittag die Planung für die nächste Sendung.

+++ Sendepause +++

9:05: Draußen ist es hell, bei Birgit geht bald das Licht aus. Verschnaufpause, bis um 13 Uhr wieder der Wecker geht. Dann ist Zeit für den ersten Kaffee des Tages, damit Birgit gegen 16 Uhr für die Vorbereitungen wieder topfit und gut gelaunt im Büro ist.