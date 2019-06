Ein gepflegter Rasen macht etwas her. Doch leider sieht der im heimischen Garten nicht immer so aus wie auf dem Golfplatz. Wer es mit einem Rollrasen probieren will, sollte die Tipps von SWR1-Gartenexperte Hans-Willi Konrad beachten.

Wer einen Rollrasen verlegen will, der sollte ihn nicht zu früh kaufen oder bestellen. Denn er muss sofort ausgelegt werden. Auch die dafür notwendigen Vorarbeiten müssen bereits abgeschlossen sein. Hans-Willi Konrad rät, die Fläche vorher zu ebnen und von Löchern, Steinen und Wurzeln zu befreien. Dann sollte die Erde kräftig gedüngt werden. Und dann kann es losgehen. Dauer 2:44 min Was man beim Verlegen von Rollrasen beachten sollte Ein gepflegter Rasen macht etwas her. Doch leider sieht der im heimischen Garten nicht immer so aus wie auf dem Golfplatz. Wer es mit einem Rollrasen probieren will, sollte die Tipps von SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad beachten. Es dürfen keine Lücken entstehen Wichtig beim Auslegen des Rasens ist, die Bahnen dicht nebeneinander zu legen. Es dürfen keine Lücken entstehen. Dann wird der grüne Teppich angewalzt und festgeklopft. Ist das geschafft, braucht das Gras anschließend viel Wasser, denn es muss durch die zwei Zentimeter dicken Bahnen durchlaufen und an die Wurzeln gelangen. Nur so kann der Rasen anwachsen. Und auch in den folgenden zwei bis drei Wochen darf der Rasen nicht trocken werden, sonst fängt er an, sich an den Rändern nach oben zu wellen, oder er vertrocknet. Rollrasen bekommt man bei Baumschulen vor Ort oder im Internet.