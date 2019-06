Teller sind out, Schüsseln sind in! Und so werden allerlei Zutaten in der Schüssel (Bowl=Schüssel) angerichtet. Der Trend aus der amerikanischen Clean-Eating-Bewegung erlaubt nur möglichst gesunde und naturbelassene Nahrungsmittel. Fertigprodukte und Zusatzstoffe haben nichts in der Schüssel zu suchen.

Rezeptinformationen Portionen: 4 Zubereitungszeit: 15 min Schwierigkeitsgrad: leicht Und die Zubereitung geht schnell - alles klein schneiden und sauber getrennt ab damit in die Schüssel. Also, das perfekte Essen für Ihre Gartenparty im Sommer. Das Rezept für Bowl-Einsteiger gibt es von SWR1 Koch Andreas Stüber. Zutaten Veggie-Bowl (Basis): 200 g Basmatireis, gekocht

200 g Wakame Algen

200 g Broccoli oder Spargel, gekocht

2 Avocado

200 g Linsen, gekocht

200 g Karotten, kleingeschnitten

200 g Paprika, kleingeschnitten

200 g Tomate, kleingeschnitten

200 g Zwiebeln, kleingeschnitten

50 g gerösteter Sesam

Zusätzliche Zutat für die "Wisper-Bowl" 250 g Marinierte geräucherte Wisperforelle, klein geschnitten. Zusätzliche Zutat für die "Gockel-Bowl" 500 gebratene Hähnchenbrust in Scheiben geschnitten. Bowl mit Hühnchen (Foto: A. Stüber) SWR Zutaten für die Bowl-Soße: 100 ml Olivenöl

1 Zehe Knoblauch

10 g frischer Koriander

10 ml Sojasoße

1 Prise Chili, Salz, Pfeffer

Saft einer Limette

Zubereitung Als Basis dient der Basmatireis, körnig gekocht und lauwarm bereitgestellt. Alle Zutaten kleinschneiden und einzeln bereitstellen. So kann jeder seine eigene Bowl zusammenstellen.



Die Zutaten für die Soße mit einem Stabmixer vermischen und über die Bowl geben.