Katzen töten jedes Jahr deutschlandweit 30 Millionen Vögel. Laut Gesetz dürften diese Tiere sich gar nicht außerhalb des Hauses frei bewegen, sagt Ornithologe Peter Berthold. Wir haben mit dem Vogelexperten gesprochen.

SWR1: Sie sagen, Katzen töten in Deutschland 30 Millionen Vögel...

Peter Berthold: Das ist natürlich eine gewaltige Zahl. Die entspricht ungefähr derselben Menge an Vögeln, die im gesamten Mittelmeergebiet - von Spanien, über Italien, Malta, Griechenland und Ägypten bis nach Israel - umgebracht werden. Das sind Tiere, die dem sognannten "Mittelmeer-Vogelmord" zum Opfer fallen, und die die Leute bei uns im Land auf die Barrikaden bringen. Genauso viele Vögel werden jährlich in unseren Hausgärten von den Katzen erbeutet.

SWR1: Niederländische Umweltrechtler sagen, einheimische Tiere sind laut EU-Recht geschützt - Katzen nicht. Deswegen müssten die EU-Staaten einschreiten, aber das passiert nicht. Woran liegt es denn?

Berthold: Unsere gesamte Vogelwelt unterliegt einem strengen Schutz - die Katze nicht. Die Katzen sind keine einheimischen Tiere, gehören also nicht zur Natur, wie es gesagt wird. Trotzdem passiert im Grunde so gut wie gar nichts aus einem ganz einfachen Grund: Einer Partei, die es wagen würde, etwas gegen die Katzen oder Katzenhalter zu unternehmen, drohen gewaltige Stimmverluste. Sie bräuchte sich gar nicht mehr aufstellen zu lassen. Deswegen hat man dieses Thema, wo es ging, ignoriert.

SWR1: Warum haben die Menschen Mitleid mit Katzen, aber nicht mit den Vögeln?

Berthold: Die meisten Leute sind ignorant und sagen: "Ich weiß, um Weihnachten herum hat meine Katze ein Rotkehlchen angeschleppt. Aber das war eine ganz große Ausnahme - die macht sonst Vögeln gar nichts". Wenn man den Leuten später sagt. ihre Katze erlegt mindestens jeden Tag einen Vogel, dazu Spitzmäuse und Schmetterlinge, sagen sie "Das kann gar nicht sein", selbst wenn es fotografisch dokumentiert worden ist, wie in der Schweiz, oder die Katzen Kameras tragen. Oder es heißt "Man hat da einen schlechten Tag erwischt. Da habe ich gerade nicht richtig gefüttert". Da gibt es tausendundeine Ausrede. Das ist urmenschlich, dass das, was zur Familie gehört, geschützt wird. Und das darf auf keinen Fall in schlechten Ruf kommen.

SWR1: Viele Katzenbesitzer sagen, das Problem sind nicht unsere Stubentiger, sondern die vielen wilden Katzen. Ist da was dran?

Berthold: Nein. Das sind fast durchweg Mäusejäger. Sie sind darauf angewiesen Beute zu machen, von der sie überleben können. Und diese Katzen haben Riesenprobleme ausreichend Vögel zu fangen. Vögel zu fangen, ist ja schwierig. Die Hauskatzen haben es da viel einfacher. Das sind Sportjäger. Unsere Haustiger kommen wohlgenährt aus dem Haus und sind gar nicht darauf angewiesen. Sie können sich vor das Futterhaus setzen und wenn es sich gerade mal ergibt, fangen sie einen Vogel. Und das klappt ein- bis zweimal am Tag. Davon könnte eine Katze aber nicht überleben. Wenn sie überleben möchte, muss sie sich auf Beute einstellen, die sie auch mit Sicherheit kriegt. Und das sind Mäuse. Deswegen sind die verwilderten Katzen in erster Linie Mäusejäger und keine Vogeljäger.

SWR1: Ein Leinenzwang oder eine Ausgangssperre für Katzen sind ja kaum realistisch. Die europäische Union hat schon gesagt, bei uns gilt die Freizügigkeit auch für Katzen.

Berthold: Sie gilt im Grunde genommen nicht, denn es ist eine falsche Auslegung der bestehenden Gesetze. Vögel sind bei uns streng geschützt und dieser Schutz ist absolut zu garantieren. Wenn sie heute auf dem Fensterbrett eine kleine Falle aufstellen, einen Zeisig fangen und nur ein paar Wochen im Haus halten wollen, werden sie mit einer hohen Geldbuße oder eventuell auch mit Gefängnis bestraft. Wenn sie die Katze rauslassen und die draußen Vögel fängt, ist es ein Kavaliersdelikt. Aber das ist eine falsche Auslegung unserer Gesetze. Wenn es zum Beispiel bei uns Mode würde Schlangen zu halten, die Vogelnester ausnehmen, würde der Gesetzgeber sofort reagieren und sagen "Völlig ausgeschlossen. Unsere Vögel sind streng geschützt". Dadurch, dass es bei den Katzen schon so lange Zeit gemacht wird, wagt sich da niemand dran, weil niemand die Katzenhalter verprellen will. Aber die Rechtslage ist eindeutig: Wer Katzen in den Hausgarten rauslässt und damit duldet, dass sie Vögel töten, verstößt eindeutig gegen geltendes Recht.