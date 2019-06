per Mail teilen

Statt Fertigkräutern aus der Dose frische Kräuter für den Salat? Sieht nicht nur gut aus, sondern eröffnet auch neue Geschmackswelten. Wer sich den täglichen Gang in den Gemüseladen sparen möchte, zieht die Kräuter einfach auf dem Balkon oder der Fensterbank.

Blumenkasten

Für die Kräuter in unserem Fensterbank-Garten reichen ein ausreichend großer Blumentopf oder ein Blumenkasten mit frischer Blumenerde aus. Achten Sie darauf, dass die Erde torffrei ist und verzichten Sie auf die Zugabe von Dünger. Schneiden Sie Ihre Kräuter später regelmäßig zurück.

Pflanzenschutz

Die Chemiekeule hat in unserem Kräutergarten, auch wenn die Blattläuse ihn einmal erobert haben, nichts verloren. Experten raten zum Einsatz natürlicher Produkte wie Brennesselsaft oder Waschnuss-Sud.

Basilikum

Basilikum gedeht wunderbar auf der Fensterbank und lässt sich leicht aus samen ziehen. Colourbox SWR

Den bekommen wir aus dem Gemüseregal im Supermarkt schon als Topfware. Die topft man einfach in ein größeres Gefäß um, stellt sie in den Halbschatten und hält sie gut feucht. Wer den Basilikum selbst zieht, braucht von der Aussaat bis zum Keimen rund zehn bis 14 Tage bei mehr als 20 Grad. Basilikum ist ein "Lichtkeimer", das bedeutet, dass die Samen nicht mit Erde bedeckt sein dürfen. Ein Expertentipp für die Ernte: Schneiden Sie immer nur ganze Triebe ab. Das Blätterzupfen schadet der Pflanze.

Schnittlauch

Schnittlauch braucht zum optimalen Wachstum einen möglichst tiefen Topf und Halbschatten. Colourbox

Ob auf dem Salat oder einem Butterbrot: Schnittlauch ist der Klassiker. Auch diese Pflanze gibt es im Gemüseregal oder im Fachhandel. Schnittlauch braucht Halbschatten. Das Vermehren geht am einfachsten durch Teilung, oder indem der Schnittlauch zur Blüte gebracht wird. Die Samen fallen aus und im nächsten Jahr zeigen sich Jungpflanzen. Schnittlauch selbst zu vermehren ist etwas komplizierter, da die Samen Temperaturen unter 18 Grad benötigen, um zu keimen. Die Ernte erfolgt mit der Schere möglichst dicht über dem Boden.

Dill

Dill braucht relativ regelmäßig Wasser, Staunässe verträgt er abe nicht. Colourbox

Dill oder Gurkenkraut macht nicht nur den Gurkensalat besonders fein, sondern eignet sich auch sonst gut zum Würzen und Garnieren. Dillsamen werden im März ausgesät und brauchen einen möglichst tiefen Topf. Alternativ gibt es in Gärtnereien auch Topfpflanzen. Dill kann gut mit viel Sonne umgehen, mag Feuchtigkeit, aber keine Staunässe. Sobald die Pflanze groß genug ist, können die Spitzen und jungen Triebe geerntet werden.

Minze

Minze vermehrt sich im Garten immer selbst und zu viel Im Topf braucht es etwas Geduld. Colourbox

Minze ist einer der Newcomer auf dem Fensterbrett. Im Garten oft wegen ihrer schier zügellosen Vermehrung bekämpft, setzt das Pflanzgefäß auf dem Balkon die Grenzen. Minze kauft man entweder als Topfware in einer Gärtnerei oder zieht sie aus dem hauchfeinen Samen. Streuen Sie den Samen gleichmäßig aus und platzieren Sie das Pflanzgefäß an eine warme Stelle. Die Minze keimt nach zehn bis zwölf Tagen bei mehr als 20 Grad. Zur Ernte wie beim Basilikum nur ganze Triebe abschneiden. Wer es etwas stärker mag, der zieht statt normaler Gartenminze die so genannte japanische Heilminze auf dem Fensterbrett.

Oregano

Oregano gedeiht auf der Fensterbank ebenfalls prima. Die anzucht aus Samen ist komplex, bevorzugen Sie deshalb Topfware. Colourbox

Oregano oder Dost ist mit seinem feinherben Geschmack nicht nur bei Pizza und Nudelgerichten eine raffinierte Verfeinerung. Topfware gibt es in der Gärtnerei, denn die Aufzucht aus Samen ist nicht unbedingt so einfach. Auf der Fensterbank ist der Oregano allerdings ein dankbarer Zeitgenosse. Wer Staunässe vermeidet und die Pflänzchen nicht der vollen Sonneneinstrahlung aussetzt, der kann zügig ernten.